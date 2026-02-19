El a explicat că un mesaj care avertizează că sunt fenomene periculoase, copaci căzuți, cabluri electrice rupte sau alte riscuri pentru populație este trimis „fără a fi necesare aprobări suplimentare”.

„RO-ALERT se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu. Mesajele RO-ALERT se transmit pe baza informărilor primite de la ANM și sunt emise la nivelul dispeceratului, fără a fi necesare aprobări suplimentare”, a scris Raed Arafat pe Facebook.

Apoi a adăugat că înțelege că mesajul matinal a provocat disconfort, dar a cerut înțelegere, pentru că aceste alerte „sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor”. „Nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub incidența codului roșu, persoanele aflate în siguranță în locuințe de cele care sunt sau urmează să fie expuse, fără a cunoaște situația reală”, a subliniat secretarul de stat în MAI.

Totuși, Arafat a admis că se lucrează la un semnal sonor care să nu fie atât de puternic, dacă situația nu o impune, însă este nevoie de sprijinul operatorilor de sisteme Android și iOS.

Sunetul emis de RO-ALERT este unul standard și nu poate fi modificat în prezent. Există însă demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situații care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații, ci doar informarea persoanelor aflate în risc de expunere. Implementarea acestui lucru depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme, respectiv Android și iOS. Raed Arafat, secretar de stat în MAI:

Amintim că Administrația Națională de Meteorologie a emis în seara de 17 februarie două avertizări de tip cod roșu de ninsori abundente pentru București și Ilfov, valabile până a doua zi la ora 8.20. Iar pe 18 februarie dimineață, la ora 4.00, a fost trimis un mesaj Ro-Alert în care oamenii au fost îndemnați să evite să iasă cu mașina: „Avertizare meteo COD ROȘU de NINSORI ABUNDENTE, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 04.20-08.20. Evitați deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiți rutele ocolitoare comunicate de autorități”.

Imediat, au început să curgă criticile, nu pentru conținutul mesajului, ci pentru ora neobișnuită la care a fost trimis. Mai exact, oamenii au fost treziți din somn la 4 dimineața ca să afle că afară ninge. Rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de la oameni supărați că au fost treziți pentru ceva ce ar fi putut vedea singuri dimineața. Unii au recunoscut că, din cauză că dormeau, au închis alerta atât de repede încât nici nu au apucat să citească ce scria în ea.

