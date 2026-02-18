Cod roșu de ninsori în București și Ilfov

Inițial, ANM a emis o avertizare generală de tip cod portocaliu de ninsori și viscol, însă cantitățile uriașe de ninsori căzute în ultimele ore i-a forțat pe meteorologi să emită și avertizări de tip cod roșu.

În total, până la ora 04.30, potrivit specialiștilor ANM, în București și județul Ilfov s-a depus un strat de 30-35 de centimetri de zăpadă, iar ninsoare continuă, fiind așteptat un nou strat de zăpadă de până la 20 de centimetri.

Mesaj RO-Alert după codul roșu de ninsori abundente în București

La ora 04.20, telefoanele oamenilor din București au început să sune după ce reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) au emis un mesaj RO-Alert ca urmare a celor două avertizări de tip cod roșu emise de ANM.

„Avertizare meteo COD ROȘU de NINSORI ABUNDENTE, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 04.20-08.20. Evitați deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiți rutele ocolitoare comunicate de autorități”, se arată în avertizarea RO-Alert trimisă de ISU.

Mesajul RO-Alert a fost trimis de ISU București-Ilfov la ora 04.20. Sursa foto: Libertatea.

Restricții de circulație pe autostrăzile A2 și A7

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a comunicat că a fost restricționată circulația camioanelor pe autostrăzile A2 și A7, după cum urmează:

Se restricționează circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone, pe autostrada A2, între km. 105 și 143 (Drajna Nouă, Călărași – Fetești, Ialomița);

Se restricționează circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone, pe autostrada A7, între km. 0 și 52 (Spătaru, Buzău – Dumbrava, Prahova).

Pe autostrada A2, drumarii acționează cu 23 de ATB-uri*, 8 UNIMOG-uri, 3 cisterne, 2 încărcătoare și 10 autofreze.

*ATB-ul este „calul de povară” al deszăpezirii pe autostrăzi. În esență, este un camion de mare tonaj echipat special pentru iarnă. În același timp, UNIMOG-ul este Un vehicul multi-funcțional cu tracțiune integrală, mult mai compact și mai agil decât un camion obișnuit. Datorită gărzii la sol foarte mari și a manevrabilității, Unimog-urile sunt folosite acolo unde camioanele mari (ATB-urile) ar putea rămâne blocate sau în zonele mai înguste, cum ar fi nodurile rutiere sau parcările.

Avertizare generală ANM de ninsori în București și 12 județe

Ieri, Administrația Națională de Meteorologie a emis o alertă de tip cod portocaliu de ninsori în București și alte 12 județe, iar Elena Mateescu, directorul ANM, nu a exclus emiterea unor avertizări de tip cod roșu.

Avem 12 județe din partea de sud, sud-est a României, inclusiv municipiul București, unde ninsorile vor fi puternice, pentru că așteptăm strat de zăpadă. Va ninge consistent până la finalul episodului. Codul portocaliu va fi în vigoare din această seară, de la ora 20.00 până mâine la ora 12.00, iar după ora 12.00 mai rămânem sub atenționare de cod galben, pentru că va mai continua să ningă, mai slab. Dar la finalul acestui episod ne așteptăm la grosimi de 20-50 cm în medie, și ceea ce este foarte important, intensificarea de vânt, viscol puternic”, a declarat Elena Mateescu.