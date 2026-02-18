Inițial, ANM a emis o avertizare generală de tip cod portocaliu de ninsori și viscol, însă cantitățile uriașe de ninsori căzute în ultimele ore i-a forțat pe meteorologi să emită și avertizări de tip cod roșu. La ora 4.20, telefoanele oamenilor din București au început să sune după ce reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) au emis un mesaj RO-Alert ca urmare a celor două avertizări de tip cod roșu emise de ANM.

Cum era de așteptat, mesajul a fost primit foarte prost de mulți români, însă nu prin prisma conținutului, ci prin ora la care a fost acesta trimis. Imediat, paginile de Facebook și Reddit s-au umplut de postări ale oamenilor morocănoși, treziți din somn fără voia lor de un mesaj în care li se spunea că… ninge. Lucru pe care ar fi putut probabil să-l vadă cu ochii lor, peste câteva ore, și într-o stare mult mai odihnită. Buimaci, unii dintre ei au recunoscut că s-au grăbit atât de tare să oprească alerta, încât nici măcar nu au mai citit ce scrie.

Pe subreddit-ul r/bucuresti, oamenii au început să se învețe chiar să dezactiveze mesajele RO-Alert: „Vă recomand să le dezactivați. Pur și simplu nu sunt folosite pentru alerte reale”, scrie un utilizator, iar altul menționează că alerta emisă la 4.20 a fost „foarte productivă, dacă oamenii își dezactivează alertele”.

Reacțiile ironice au curs atât pe Reddit, cât și pe Facebook. „Ninge de 10 ore, s-au gândit că nu știi” scrie un utilizator, în timp ce un altul a scris că s-a grăbit să oprească alerta, astfel încât nici măcar nu a avut timp să vadă ce scria în ea. De altfel, mulți români s-au plâns și că nu au mai putut adormi după ce au oprit mesajul RO-Alert.

Au existat și reacții din partea unor persoane publice. Mădălin Ionescu, prezentator TV, a scris un mesaj dur în care sugerează că „puteam să ne uităm și noi pe fereastră”. În toamnă, în timpul unui cod roșu de ploi, Raed Arafat amintea importanța sistemului RO-Alert și recomanda oamenilor „să fie atenți la recomandările care vin prin Ro-Alert. Cine are aplicația dezactivată să o reactiveze. Este esențial să primiți mesajele de avertizare în timp util”.

