Israelienii protestează împotriva guvernului la Tel Aviv

Zeci de israelieni au protestat peste noapte la Tel Aviv împotriva guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu și a atacurilor continue asupra sudului Libanului, anunță Al Jazeera.

Alegerile generale sunt așteptate la sfârșitul acestui an, pe fondul războiului împotriva Iranului și Libanului, dar și al tensiunilor interne, unele dintre ele implicând membri ai comunității evreiești ultraortodoxe care refuză să se înroleze în armată.

„Sunt aici să protestez împotriva guvernului, care este un dezastru. Guvernul nostru merge într-o direcție greșită. Hrănesc publicul cu știri false, cu minciuni, suntem cu toții împotriva lor”, a declarat David Alkan, un pensionar în vârstă de 83 de ani, pentru Reuters.

„Cred că Iranul este dușmanul nostru, dar nu cel mai periculos dușman. Cel mai periculos dușman este cel interior; sunt cei care refuză să meargă în armată și nu muncesc și nu plătesc impozite și sunt paraziți și trăiesc din impozitul nostru pe venit”, a adăugat el.

O înregistrare video a evenimentului arată câțiva protestatari purtând pancarte pe care scria „Opriți genocidul”, „Uitați de Șapte Octombrie” și „Bibi Escobar”, porecla lui Netanyahu, după numele de familie al lui Pablo Escobar, un fost baron al drogurilor și lider al cartelului columbian.