07:35 - Acum o ora
Israelienii protestează împotriva guvernului la Tel Aviv

Zeci de israelieni au protestat peste noapte la Tel Aviv împotriva guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu și a atacurilor continue asupra sudului Libanului, anunță Al Jazeera.

Alegerile generale sunt așteptate la sfârșitul acestui an, pe fondul războiului împotriva Iranului și Libanului, dar și al tensiunilor interne, unele dintre ele implicând membri ai comunității evreiești ultraortodoxe care refuză să se înroleze în armată.

„Sunt aici să protestez împotriva guvernului, care este un dezastru. Guvernul nostru merge într-o direcție greșită. Hrănesc publicul cu știri false, cu minciuni, suntem cu toții împotriva lor”, a declarat David Alkan, un pensionar în vârstă de 83 de ani, pentru Reuters.

„Cred că Iranul este dușmanul nostru, dar nu cel mai periculos dușman. Cel mai periculos dușman este cel interior; sunt cei care refuză să meargă în armată și nu muncesc și nu plătesc impozite și sunt paraziți și trăiesc din impozitul nostru pe venit”, a adăugat el.

O înregistrare video a evenimentului arată câțiva protestatari purtând pancarte pe care scria „Opriți genocidul”, „Uitați de Șapte Octombrie” și „Bibi Escobar”, porecla lui Netanyahu, după numele de familie al lui Pablo Escobar, un fost baron al drogurilor și lider al cartelului columbian.

07:14
Imaginile din satelit arată o pată de petrol în largul insulei Kharg din Iran

Imaginile din satelit au surprins o posibilă pată de petrol care se întinde pe zeci de kilometri pătrați în apropierea insulei Kharg din Iran, principalul centru de export de petrol al țării.

În ciuda temerilor legate de un dezastru, observatorii de mediu spun că pata se micșorează.

00:14
Oficialii de la Teheran fac apel la populație să reducă drastic consumul de energie și gaze

Președintele Masoud Pezeshkian a îndemnat cetățenii iranieni să limiteze voluntar consumul de electricitate pentru a evita impunerea unor restricții guvernamentale severe, în contextul în care blocada americană a întrerupt fluxurile comerciale esențiale.

Situația economică critică, alimentată de sancțiunile internaționale și de izolarea maritimă, a determinat executivul să ceară „acțiuni simple”, precum reducerea consumului zilnic de benzină cu până la un litru și jumătate de persoană, pentru a preveni colapsul total al sistemului energetic național.

