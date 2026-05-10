Rezervele de petrol, aproape de un minim istoric global

Scăderea drastică a rezervelor este cauzată de blocajul major din Strâmtoarea Ormuz, un punct crucial pentru transportul de petrol din Golful Persic, blocaj care durează deja de două luni. În acest context, mai multe state asiatice, precum Indonezia, Vietnam, Pakistan și Filipine, ar putea ajunge la limite critice ale aprovizionării în mai puțin de o lună, potrivit Bloomberg.

Europa nu este nici ea ferită: rezervele de kerosen din hub-ul Amsterdam-Rotterdam-Anvers au scăzut cu o treime de la începutul conflictului, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii șase ani. Țări precum Germania, Franța și Marea Britanie sunt deosebit de vulnerabile.

Un petrolier sub pavilion liberian a ajuns la Mumbai, India, prin Strâmtoarea Ormuz, 12 martie 2026
800 de petroliere stau „la coadă”, în speranța că vor putea trece prin Strâmtoarea Ormuz. Foto: Hepta

Natasha Kaneva, șefa analizei de materii prime la JPMorgan Chase, a avertizat că „stocurile acționează ca un amortizor al sistemului global de petrol, dar nu fiecare baril poate fi extras”. Ea a adăugat că rezervele OECD ar putea atinge „niveluri critice de stres operațional” la începutul lunii iunie și ar putea ajunge la minimum operațional în septembrie, dacă blocajul din Ormuz continuă, citează Berliner-Zeitung.

400 de milioane de barili eliberați din rezervele strategice

Pentru a contracara criza, guvernele au aprobat eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice, coordonată de IEA. Statele Unite, de exemplu, au utilizat deja 79,7 milioane din cele 172 de milioane promise, ceea ce ar putea reduce rezerva strategică americană la cel mai scăzut nivel din 1982, conform Bloomberg.

Rezervele de petrol mai acoperă doar 101 zile de consum global

Banca de investiții Goldman Sachs a avertizat, la începutul săptămânii, că rezervele globale de petrol sunt aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani. În prezent, acestea ar acoperi doar 101 zile de consum global și ar putea scădea la 98 de zile până la sfârșitul lunii mai, a raportat Reuters.

Deși rezervele totale nu ar trebui să atingă minimumul operațional în această vară, banca subliniază că „viteza scăderii și lipsa de aprovizionare din anumite regiuni și pentru anumite produse sunt îngrijorătoare”. Stocurile comerciale de produse rafinate au scăzut deja de la 50 la 45 de zile de acoperire.

Vedere generală a portului terminalului petrolier Kharg Island, la 25 km de coasta iraniană din Golful Persic și la 483 km nord-vest de Strâmtoarea Hormuz, în Iran, pe 12 martie 2017
Insula Kharg este o gură de oxigen economică pentru Iran, gestionând aproximativ 90% din exporturile de țiței ale țării Foto: Profimedia

Consilierii SUA promit un flux uriaș de țiței care va stabiliza prețurile la pompă curând

Consilierul economic Kevin Hassett a declarat că deblocarea rutei vitale din Golf va elibera un volum uriaș de petrol, punând capăt perioadei de prețuri record cauzate de conflict. Deși costurile rămân ridicate momentan, administrația americană mizează pe o scădere rapidă a cotațiilor imediat ce tranzitul prin strâmtoarea Ormuz va fi securizat, compensând astfel deficitul actual de pe piața globală.

Cât combustibil mai are România în rezervă

Rezervele strategice de combustibil ale României sunt împărțite între stat și operatorii privați, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) gestionând doar 2% din total, adică 42.480 tone echivalent petrol. Ministerul Energiei a transmis că 56,86% din stocuri sunt în țară, restul fiind stocate în alte state UE.

Produsele care sunt pe terminate și ne vor afecta grav viața

Criza din Iran și perturbările din Strâmtoarea Ormuz au declanșat o cursă globală pentru petrol, însă, potrivit analiștilor citați de Business Insider, economia mondială nu este în pericol să rămână fără țiței. Problema reală constă în scăderea stocurilor de produse rafinate esențiale, cum ar fi kerosenul pentru avioane și materiile prime pentru petrochimie.

„Viteza de epuizare și pierderile de ofertă în unele regiuni și produse sunt îngrijorătoare, cu rezervele de produse rafinate ușor accesibile apropiindu-se rapid de niveluri foarte scăzute”, au avertizat analiștii Goldman Sachs într-o notă publicată luni.

Conform estimărilor lor, stocurile comerciale globale de produse rafinate au scăzut la aproximativ 45 de zile de cerere, față de 50 de zile înainte de începerea crizei din februarie 2026.

Pe lângă kerosen, lipsuri semnificative se înregistrează la nafta – utilizată în producția de materiale plastice și chimicale industriale – și gazul petrolier lichefiat.

Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
MangoJerry 10.05.2026, 22:54

Toate \"crizele\" au fost inventate de unii ca sa pacaleasca restul oamenilor. Asa s au facut banii (multi) cu puterea satanei care sta in spatele celor diabolici. Care creeaza razboaie, crize economice, crize politice, saracie. Resurse sunt din plin, insa colectatr de unii (putini) care doresc manipularea celor multi. A nu se uita ca nu ei au puterea, caci sunt trecatori pe pamant. Adevarata putere se afla in si la Dumnezeul Cel Viu care asteapta. Ce ? Sa vada de partea cui este omul: a Lui sau a stapanitorului intunericului. Sa nu uitam: Hristos a Inviat din morti a 3a zi dupa cuvantul Lui. Iar in Crez se spune \"...si iarasi va sa vina sa judece viii si mortii, a carui Imparatie nu va avea sfarsit...\"

