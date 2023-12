Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) anunță că patru soldați au fost uciși în luptele din Gaza, ceea ce face ca numărul militarilor care au murit de la începutul ofensivei terestre din enclavă să ajungă la 126, relatează The Times of Israel.

În atacurile lansate duminică de forțele israeliene asupra enclavei au fost lovite o tabără de refugiați în nord și un spital în sud, iar printre persoanele ucise se numără o adolescentă care și-a pierdut piciorul într-un atac anterior, potrivit oficialilor palestinieni, presei și martorilor oculari, citați de Reuters și The Guardian

În timpul vizitei sale, Austin este așteptat să anunțe o nouă forță de protecție maritimă în zonă, după atacurile repetate ale rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran, asupra navelor comerciale care traversează Marea Roșie, notează publicația britanică The Guardian.

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, va sosi în Israel în cursul zilei de luni pentru o vizită, în contextul în care Washingtonul presează Israelul cu privire la victimele civile din Gaza, deși oferă un sprijin militar și diplomatic vital țării, relatează The Times of Israel.

07:38 - Acum o ora Consiliul de Securitate al ONU, așteptat să-și exprime votul asupra unei noi rezoluții privind încetarea focului

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite este așteptat să își exprime luni votul în legătură cu o nouă rezoluție prin care cere încetarea focului în Gaza, relatează AFP, citată de The Guardian și agenția Reuters, citată de The Times of Israel.

De asemenea, rezoluția, redactată de Emiratele Arabe Unite, cere acces în Fâșia Gaza pe căi terestre, maritime și aeriene.

Concret, proiectul solicită „încetarea urgentă și durabilă a ostilităților pentru a permite accesul umanitar sigur și neîngrădit în Fâșia Gaza”.

Într-un demers criticat de Israel și de SUA, proiectul nu menționează în mod explicit numele Hamas, deși solicită „eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor” și condamnă „toate atacurile nediscriminatorii împotriva civililor”.

Votul are loc la câteva zile după ce SUA au blocat o altă rezoluție a Consiliului de Securitate care cerea o „încetare a focului umanitară” în enclavă.

Pe de altă parte, în cadrul Adunării Generale, cei 193 de membri ai ONU au votat în mod covârșitor în favoarea încetării focului, cu 153 de voturi „pentru”.