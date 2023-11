Într-o declarație comună cu alte agenții ONU, UNRWA (Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiații Palestinieni) a transmis vineri că există aproximativ 50.000 de femei însărcinate în enclava asediată și că peste 180 dintre ele nasc în fiecare zi, scrie Al Jazeera.

Se așteaptă ca aproximativ 15% dintre femei să aibă complicații legate de sarcină sau la naștere.

„Se așteaptă ca numărul deceselor materne să crească, având în vedere lipsa accesului la îngrijiri adecvate”, au precizat agențiile ONU.

„Bilanțul psihologic al ostilităților are, de asemenea, consecințe directe – și uneori mortale – asupra sănătății reproductive, inclusiv o creștere a numărului de avorturi spontane induse de stres, a numărului de nașteri de copii morți și de nașteri premature”, au precizat acestea.

Potrivit datelor Ministerului Sănătății din Gaza, 2.326 de femei și 3.760 de copii au fost uciși până acum în enclava asediată, după declanșarea războiului. Acest lucru înseamnă că 420 de copii sunt uciși sau răniți în fiecare zi – unii dintre ei având doar câteva luni de viață.

