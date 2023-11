Fostul președinte american Barack Obama a condamnat atacurile Hamas din 7 octombrie asupra Israelului, îndemnând totodată oamenii să „ia în considerare întregul adevăr”, relatează The Times of Israel.

„Dacă există vreo șansă de a putea acționa constructiv, de a face ceva, va fi nevoie de o recunoaștere a complexității”, a spus Obama în cadrul unei dezbateri găzduite de podcastul Pod Save America, realizat de foști membri ai administrației sale.

„Că ceea ce a făcut Hamas a fost îngrozitor și că nu există nicio justificare pentru asta, iar ceea ce este de asemenea adevărat este că ocupația și ceea ce li se întâmplă palestinienilor este insuportabil”, a punctat acesta în aplauzele publicului.

Obama: “What Hamas did was horrific, and there is no justification for it. And what is also true is that the occupation, and whats happening to Palestinians, is unbearable…



“You have to admit that all of us are complicit to some degree.” pic.twitter.com/FtAGFAexz1