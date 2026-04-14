Exporturile de țiței și produse petroliere au crescut cu 320.000 de barili pe zi, atingând 7,1 milioane de barili zilnic, în contextul căutării de surse alternative de petrol pe fondul conflictului din Iran.

Raportul IEA subliniază că veniturile Rusiei au fost impulsionate de creșterea globală a prețurilor la petrol, dar avertizează că producția ar putea întâmpina dificultăți în viitorul apropiat, din cauza infrastructurii energetice avariate. Porturile rusești din Marea Baltică și Marea Neagră, precum și rafinăriile, au suferit daune repetate în urma atacurilor cu drone ucrainene.

Creșterea veniturilor din petrol ajută Kremlinul să acopere deficitul bugetar și să susțină eforturile de război în Ucraina. Totodată, conform IEA, India a crescut achizițiile de țiței rusesc în martie, după ce SUA au suspendat restricțiile pentru transporturile încărcate înainte de 5 martie.

