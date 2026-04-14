00:00 - Acum o ora Friedrich Merz i-a cerut lui Netanyahu să înceteze luptele din Liban Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să înceteze ostilitățile în Liban, unde Israelul susține că atacă gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran. Merz l-a încurajat pe Netanyahu să înceapă discuții de pace directe cu guvernul libanez și a subliniat că Hezbollah ar trebui să se dezarmeze, potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius. Merz și-a exprimat, de asemenea, „grava îngrijorare” cu privire la evoluțiile din teritoriile palestiniene într-o convorbire telefonică cu Netanyahu în această seară și a cerut să „nu existe o anexare parțială de facto a Cisiordaniei”. Diplomații israelieni și libanezi urmează să se întâlnească mâine la Washington pentru discuții, despre care președintele libanez Joseph Aoun speră că vor duce la un armistițiu. Armata israeliană și Hezbollah continuă schimbul de focuri, iar autoritățile libaneze spun că peste 2.000 de persoane au fost ucise în țară din 2 martie.

00:00 - Acum o ora Hezbollah respinge negocierile cu Israel, spunând că sunt „o pierdere de timp” Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a respins categoric orice posibilitate de negociere cu Israelul, calificând astfel de demersuri drept «inutile», conform Al Jazeera. Declarațiile sale vin în contextul în care Israelul și Libanul urmează să înceapă negocieri oficiale de pace săptămâna viitoare, după un apel telefonic istoric între ambasadorul Israelului la Washington, Yechiel Leiter, și omologul său libanez, Nada Hamadeh Moawad, desfășurat în weekend. „Nimeni nu are dreptul să ducă Libanul pe acest drum fără un consens intern între componentele sale, ceea ce nu s-a întâmplat”, a subliniat Qassem. El i-a transmis președintelui libanez Joseph Aoun că Israelul încearcă să dezbine poporul libanez: „Să înfruntăm împreună agresiunea și apoi putem găsi o înțelegere asupra viitorului”.

00:00 - Acum o ora Americanii discută despre o altă posibilă întâlnire față în față cu iranienii Oficialii lui Donald Trump discută intern detaliile unei posibile a doua întâlniri față în față cu oficialii iranieni înainte de expirarea armistițiului dintre Washington și Teheran săptămâna viitoare, dacă se va ivi oportunitatea, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile pentru CNN, deși nu este clar dacă o astfel de întâlnire s-ar putea materializa. Oficialii analizează date și locații potențiale în cazul în care discuțiile în curs cu Iranul și mediatorii din regiune vor progresa în următoarele zile, a spus sursa, descriind discuțiile ca fiind preliminare. „Trebuie să fim pregătiți să luăm ceva rapid dacă lucrurile se îndreaptă în această direcție”, a spus sursa. Întâlnirea maraton de sâmbătă de la Islamabad a fost punctul culminant al unor săptămâni de negocieri cu oficiali și intermediari americani de rang înalt, inclusiv Pakistan, dar și Turcia, Egipt și Oman, printre alții. O sursă regională a declarat pentru CNN că ar putea exista o altă rundă de negocieri, iar Turcia lucrează pentru a reduce decalajele dintre cele două părți. Mai multe locații pentru negocierile de sâmbătă au fost discutate înainte ca toate părțile să ajungă la un acord asupra Islamabadului, inclusiv Geneva, Viena și Istanbul. Geneva și Islamabad sunt din nou pe masă ca opțiuni potențiale pentru o nouă rundă, a declarat sursa familiară. Oficialii administrației își mențin speranța că o rampă de lansare diplomatică este realizabilă, au declarat persoane familiarizate cu discuțiile. În funcție de ritmul negocierilor din următoarele zile, SUA și Iranul ar putea, de asemenea, prelungi termenul limită de încetare a focului pentru a permite mai mult timp, au spus aceștia.

Cum vor bloca SUA Strâmtoarea Ormuz? Salvatore Mercogliano, istoric maritim la Universitatea Campbell din Carolina de Norda vorbit despre cum ar putea SUA implementa eficient o blocadă a Strâmtorii Ormuz. Mercogliano a spus că se așteaptă ca Marina SUA să întoarcă navele care ies din Strâmtoare, menținându-se la distanță de raza de acțiune a rachetelor și dronelor iraniene. El a adăugat că CENTCOM a specificat că blocada va exclude navele care pleacă din porturi non-iraniene, precum și navele umanitare. Potrivit lui Mercogliano, SUA și-au consolidat forțele navale și au acum suficiente resurse pentru a opera o blocadă. Ceea ce s-ar putea întâmpla în cele din urmă este ca Iranul și SUA să aplice „două blocade concurente". „Acest lucru are potențialul de a îngheța complet transportul maritim în și din Strâmtoarea Ormuz", a spus el.

Share

Google News

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații