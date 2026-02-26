Un bărbat de 52 de ani din localitatea Bojila, comuna Mădârjac, județul Iași, a murit luni, după ce ambulanța care trebuia să-l salveze a fost blocată în nămol pe drumul județean DJ 282E.

Ambulanță împotmolită în Iași, pacient mort

Ambulanța a fost tractată de un tractor pentru a-și continua drumul, însă pacientul cu afecțiuni cardiovasculare grave a murit înainte ca echipa medicală să ajungă.

Situația a fost analizată miercuri, în cadrul ședinței Consiliului Județean, unde s-a discutat despre starea drumului DJ 282E.

Conform lui Ovidiu Ciucan, directorul Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor (DJADP), acest tronson este inclus în Masterplanul județean, dar se află încă în faza de documentație tehnică.

„Mai avem 120 de km de drum de balast și cel de pământ, nici ei 120, sunt 33 de km, dintre care cel puțin 13 sunt în litigiu cu Romsilva. Chiar dacă ele figurează ca drumuri județene și le-am preluat ca drumuri județene, ele niciodată nu satisfac condițiile de drum județean. Tocmai de aceea am fost nevoiți să investim pentru acele tronsoane de drum județean care au caracter de drum județean și valori de trafic. Trebuie făcută o prioritizare. Mi-aș fi dorit și eu să le facem pe toate, dar bugetele nu pot fi distribuite în toate părțile”, a explicat Ciucan.

Costel Alexe: Drumurile județene, o problemă generală

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, a declarat că situația drumurilor județene nu este specifică doar acestui județ, ci se regăsește în întreaga țară.

El a subliniat că lipsa fondurilor reprezintă principalul obstacol în modernizarea infrastructurii, și nu este vorba despre ignoranță în acest caz.

„Trebuie să fim cât se poate de sinceri și să recunoaștem că pierderea de vieți omenești, fie că este pe un drum sătesc, comunal, județean sau autostradă, din păcate, este o tragedie. Condițiile în momentul de față sunt aproape la fel în toată țara și, evident, fiecare comunitate din județul nostru are specificul său. Banii pe care îi primesc consiliile județene de la bugetul de stat nu ne acoperă nici măcar două din cele patru acorduri-cadru pe care le avem: acorduri pentru deszăpezire, pentru plombare, pentru întreținere și pentru pietruire”, a explicat Alexe.

Documentații în așteptarea finanțării

Ovidiu Ciucan a precizat că documentațiile tehnice pentru DJ 282E sunt în curs de elaborare, iar aprobarea indicatorilor tehnico-economici depinde de bugetul disponibil și de sursele de finanțare.

În prezent, DJADP gestionează și alte sectoare de drum care necesită intervenții urgente, însă prioritizarea proiectelor este guvernată de valorile de trafic și de statutul juridic al drumurilor.

Conform autorităților, în ciuda faptului că unele drumuri au fost clasificate drept județene, ele nu îndeplinesc standardele corespunzătoare și necesită investiții semnificative pentru a deveni practicabile.

