Deși a fost nevoie de intervenția unui tractor pentru a elibera autospeciala, minutele pierdute au fost fatale: medicul a ajuns, în cele din urmă, la pacient, însă acesta murise.

Dezastrul de pe drumul județean DJ 282E, care duce spre comuna Mădârjac, neasfaltat de mai bine de jumătate de deceniu, a transformat o misiune de salvare într-o cursă pierdută.

Apelul la 112 a fost dat la ora 07.00, pentru un bărbat de 53 de ani găsit inconștient în propria locuință. Deși echipajul medical a plecat imediat spre caz, ambulanța a rămas blocată în drum spre pacient.

Operațiunea de salvare contracronometru a eșuat, din păcate. După ce prima încercare a primăriei de a tracta ambulanța cu o mașină a dat greș, salvatorii au fost nevoiți să aștepte sosirea unui tractor.

Deși, într-un final, autospeciala a fost scoasă din noroi și a pornit către pacient, din nefericire, nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Necropsia va stabili cu exactitate cauza morții.

Direcția de Drumuri Județene a precizat că drumul respectiv a trecut printr-un proces de modernizare în urmă cu cinci ani, dar o porțiune de 5 kilometri a rămas neasfaltată până în prezent. Această bucată de drum impracticabil este chiar cea care a blocat accesul autospecialei în misiunea de salvare.