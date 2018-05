Recepție de Ziua Europei, la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis susține un discurs la Palatul Cotroceni, unde are loc recepția oferită de Ziua Europei. La eveniment vor fi prezenți premierul Viorica Dăncilă și liderul PSD Liviu Dragnea. Participarea celor doi vine la scurt timp după ce președintele i-a cerut din nou demisia șefei Executivului. În același timp, Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că nu va participa, refuzând invitația șefului statului, motivând alegerea că președintele Klaus Iohannis a jignit-o pe Viorica Dăncilă.



UPDATE 14.05. Președintele Klaus Iohannis susține un discurs la Palatul Cotroceni. Iată cele mai importante declarțaii ale președintelui:

Auzim, în ultima vreme, în România voci care dau foarte ușor vina pe europa și pe Bruxelles pentru aproape orice.

Este cel mai facil discurs; Ceea ce nu spun acești politicieni este că fără stat de drept nu ar exista;

Viitorul țării noastre nu poate deturnat de la drumul pe care l-a ales:

Locul româniei este alturi de țările europene, unde democrația și libertatea triumfă.

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, nu a aplaudat după discursul președintelui, însă premierul Viorica Dăncilă a aplaudat.

Klaus Iohannis a dat mâna cu toți oficialii statului, precum și cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm. Liviu Dragnea a stat lângă foștii președinți și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Și premierul Viorica Dăncila a dat mâna separat cu miniștrii guvernului pe care îl conduce.

UPDATE 13.55: Cabinetul Viorica Dăncilă a ajuns la Palatul Cotroceni, unde va începe în scurt timp recepția de Ziua Europei

UPDATE 13.45: Mai mulți invitați au început deja să apară la Palatul Cotroceni, șeful statului fiind așteptat să susțină un discurs în jurul orei 14.00. Șefa DNA Laura Codruța Kovesi și șeful DIICOT Daniel Horodniceanu se află deja la palatul prezidențial, la fel ca și mai mulți parlamentari PNL.

Al doilea om în stat, preşedintele ALDE și președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu a spus că a luat decizia de a nu participa la recepţia de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni.

Motivul: preşedintele Klaus Iohannis, prin declaraţiile pe care le-a făcut în ultima perioadă, a “jignit-o grav” pe premierul Viorica Dăncilă.

”Mie mi se pare că preşedintele, prin declaraţiile pe care le-a făcut, a jignit grav primul ministru. Şi suntem membri ai coaliţiei de guvernare şi solidari cu primul ministru. Primul ministru cred că are nevoie de sprijinul partenerilor şi, de aceea, am discutat cu colegii mei şi am luat hotărârea să nu participăm la această recepţie”, a spus Tăriceanu, într-o conferinţă de presă.

Pe de altă parte, liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat că va merge la recepția oficială de la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei, pe 9 mai și că și premierul Viorica Dăncilă va răspunde pozitiv invitației șefului statului.

“Eu voi confirma participarea la acest eveniment, la Cotroceni. Doamna prim-ministru mi-a spus acum că şi dumneaei, împreună cu miniştrii, vor onora această invitaţie. Este un eveniment important Ziua Europei şi, de asemenea, eu şi noi vrem să transmitem un semnal că noi n-am susţinut şi nu vrem să încurajăm escaladarea acestui conflict sau a oricărui tip de conflict”, a declarat Dragnea, la Parlament.