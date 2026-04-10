Sistemul de vot prin corespondență pentru cetățenii fără domiciliu în Ungaria

Cetățenii maghiari care nu au domiciliu în Ungaria pot vota la alegerile parlamentare doar prin corespondență. Din cei aproape 497.000 de alegători înscriși, 460.000 au optat pentru primirea plicurilor de vot prin poștă, iar 36.000 au ales să le ridice personal.

Conform cifrelor raportate de NVI, 32.628 de voturi au fost trimise direct prin poștă, iar 198.712 au fost depuse la misiunile diplomatice.

În comparație cu alegerile de acum patru ani, numărul voturilor prin corespondență primite până în vinerea de dinaintea scrutinului a crescut semnificativ. În 2022, NVI a raportat doar 184.000 de voturi prin corespondență validate în aceeași perioadă.

Népszava subliniază că procesul de validare a declarațiilor de identificare a alegătorilor a început luni, iar până vineri, 147.899 de documente de vot au fost deja validate.

Distribuția voturilor în funcție de adresa de notificare

Datele oficiale nu indică țările de origine ale voturilor prin corespondență, ci doar țările unde alegătorii au solicitat notificarea pentru înscrierea în registrul electoral. Cei mai mulți dintre alegători (64.735) au furnizat adrese din România. Urmează cei cu adrese de notificare din Serbia (34.616) și Germania (1.698). În plus, 45.178 de voturi valide provin de la alegători care au solicitat notificări prin e-mail.

Alegătorii pot trimite plicurile de vot către NVI prin poștă, fără costuri, cu condiția ca acestea să ajungă până la ora 19.00 în ziua alegerilor. Alternativ, plicurile pot fi depuse personal la misiunile diplomatice maghiare, cu termen limită până la încheierea procesului de votare în străinătate.

În cazul alegătorilor din America, trebuie luată în considerare diferența de fus orar, deoarece votarea la misiunile diplomatice de acolo are loc sâmbătă. De asemenea, plicurile pot fi predate la sediile celor 97 de circumscripții electorale din Ungaria în ziua alegerilor, între orele 6.00 și 19.00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE