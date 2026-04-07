Ce urmează după înregistrare

După încheierea fazei administrative, urmează partea practică a procesului electoral: primirea pachetului de vot, completarea acestuia și returnarea lui corectă și în termen. Potrivit consulului general al Ungariei la Cluj-Napoca, Csaba Grezsa, există două opțiuni pentru primirea materialelor de vot. „Un grup a ales livrarea pachetului prin poștă, direct la adresa de domiciliu”, a explicat Grezsa pentru Kronika.

Dacă după 5 aprilie coletul nu a fost primit, alegătorii sunt sfătuiți să contacteze Consulatul General pentru a verifica situația și, dacă este cazul, să solicite un nou pachet de vot.

Cel de-al doilea grup, mai restrâns, a optat pentru ridicarea personală a pachetului de vot de la Consulatul General din Cluj-Napoca sau Csíkszereda. Aceștia își pot ridica materialele electorale și pot vota pe loc până pe 12 aprilie.

Unde și până când se depun pachetele de scrisori completate

Pachetele de scrisori completate pot fi depuse la Consulatul General în perioada 28 martie – 11 aprilie, zilnic între orele 7:00 și 21:00.

Pe 12 aprilie, ziua alegerilor, voturile prin corespondență pot fi în continuare exprimate, dar numai între orele 6:00 și 19:00. Cel mai important termen limită este, așadar, 12 aprilie, ora 19:00: coletul poștal trebuie să sosească până la această oră pentru a fi introdus valid în sistem.

La Consulatul General din Cluj-Napoca, locul desemnat pentru depunerea voturilor este sala de evenimente din curtea Consulatului General, unde membrii personalului vor primi în mod continuu plicurile primite în perioada stabilită. Buletinele de vot prin poștă pot fi depuse în fiecare zi, inclusiv în weekenduri și în perioada Paștelui.

Ce se întâmplă cu plicurile care sunt lăsate acolo?

Rolul misiunilor străine în acest proces este în primul rând de natură intermediară și tehnică. La consulatul general, voturile prin poștă nu sunt deschise, evaluate sau numărate din punct de vedere al conținutului. Plicurile primite sunt colectate și apoi transmise la Budapesta, către Oficiul Electoral Național (NVI), prin curier diplomatic.

Aici se verifică declarațiile de identificare, se stabilește validitatea lor, iar apoi voturile sunt numărate la momentul specificat legal.

Cele mai frecvente greșeli

Completarea incorectă a pachetului de vot rămâne unul dintre principalii factori care duc la invalidarea voturilor. „Experiența arată că mulți alegători, deși acționează cu bună-credință, fac greșeli care ar putea fi evitate”, a declarat Csaba Grezsa.

Nesigilarea plicului mic

Una dintre cele mai des întâlnite erori este nesigilarea plicului mic, în care trebuie introdus buletinul de vot completat. Lipsa sigiliului poate duce la anularea votului, deoarece astfel se încalcă secretul votului.

Declarația de identitate completată greșit

O altă problemă frecventă este completarea incorectă sau incompletă a declarației de identitate. Orice informație greșită – precum numele, locul sau data nașterii – ori lipsa semnăturii în locul corespunzător poate invalida votul. Pentru a evita acest lucru, experții recomandă utilizarea permisului de ședere maghiar, dacă acesta este disponibil, deoarece documentul conține toate datele necesare.

Declarația poate fi completată și pe baza altor documente maghiare, precum cartea de identitate, pașaportul sau certificatul de naturalizare. Este esențial ca documentele să fie completate cu un pix albastru, conform regulilor impuse.

Ce trebuie să știe alegătorii

După încheierea perioadei de înregistrare, accesul la vot prin corespondență este limitat doar celor care s-au înscris până la data de 18 martie. Alegătorii sunt sfătuiți să respecte cu strictețe instrucțiunile pentru a evita invalidarea votului. „Soarta votului poate depinde de o singură mișcare”, a subliniat consulul general al Ungariei la Cluj-Napoca.

Pentru orice nelămuriri, alegătorii sunt îndemnați să contacteze Consulatul General, care le va oferi sprijinul necesar. Într-un an electoral important, respectarea procedurilor este esențială pentru ca fiecare vot să conteze.

Ghid pentru cetățenii cu reședință în Ungaria

Cetățenii maghiari cu reședință înregistrată în Ungaria care se află în străinătate în ziua votului trebuie să urmeze reguli stricte pentru a-și exercita dreptul de vot. Aceștia au două opțiuni: fie se înregistrează pentru a vota într-o altă localitate din Ungaria, fie solicită includerea în registrul misiunilor diplomatice. Cererile pentru acest registru au fost deschise încă din 5 februarie 2026.

Cum se face înregistrarea?

Procedura poate fi realizată online, pe platforma oficială a guvernului maghiar, https://www.magyarorszag.hu, sau personal, la birourile electorale locale sau la misiunile diplomatice. Pentru cei care doresc să depună cererea prin intermediul unui reprezentant, este necesar un formular tipizat, completat și semnat.

Programul votului la misiunile externe

Votul la misiunile diplomatice se desfășoară în aceeași zi cu votul din Ungaria, pe 12 aprilie 2026. O excepție o reprezintă continentul american, unde votul este programat cu o zi mai devreme, pe 11 aprilie.

Cetățenii care se află în România pot solicita să fie adăugați pe lista reprezentanților din străinătate, în cazul acesta la Cluj-Napoca, Ținutul Secuiesc sau chiar București.

Detalii despre orele de funcționare ale secțiilor de votare pot fi găsite pe paginile oficiale ale misiunilor diplomatice maghiare.

Recomandări pentru cetățenii din străinătate

Toți cetățenii maghiari care locuiesc în afara țării sunt încurajați să își actualizeze constant datele înregistrate și să consulte surse oficiale pentru informații suplimentare.

Actele necesare pentru înregistrare includ pașaportul maghiar, cartea de identitate sau certificatul de naturalizare. În cazul unor evenimente precum schimbarea numelui, căsătoria sau decesul unei rude, acestea trebuie raportate autorităților maghiare pentru actualizarea documentelor.

