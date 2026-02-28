957.000 de tineri britanici clasificați drept „NEET”

Datele publicate de Oficiul Național de Statistică (ONS) din Marea Britanie arată că 957.000 de persoane cu vârste între 16 și 24 de ani au fost clasificate drept „NEET” (Not in Education, Employment or Training) în perioada octombrie-decembrie 2025.

Cifra este în creștere față de trimestrul anterior, când erau înregistrați 946.000 de tineri în această situație, și reprezintă al doilea cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Rata NEET a ajuns la 12,8%, față de 12,7% în trimestrul precedent.

Indicatorul NEET este considerat de specialiști un barometru mai relevant al dificultăților de pe piața muncii decât simpla rată a șomajului.

Șomajul în rândul tinerilor, peste nivelul din UE

Rata șomajului în rândul tinerilor din Marea Britanie a ajuns la 16,1%, cel mai ridicat nivel din 2014.

Pentru prima dată, șomajul tinerilor este mai mare în Regatul Unit decât în Uniunea Europeană.

Aproximativ unul din șase tineri britanici cu vârste între 16 și 24 de ani își caută un loc de muncă, într-un context economic marcat de încetinire și incertitudine.

„Schimbările de politici guvernamentale sunt cea mai probabilă cauză imediată pentru astfel de mișcări mari ale șomajului în rândul tinerilor”, a precizat profesorul de economie Ricardo Reis de la LSE.

Politicile salariale, în centrul criticilor

Guvernul laburist a majorat impozitele pe salarii și a crescut salariul minim, măsuri despre care criticii spun că au descurajat angajările.

Creșterile pentru tinerii între 18 și 20 de ani au fost mai rapide, în încercarea de a elimina diferențele față de lucrătorii peste 21 de ani.

Economistul-șef al Banca Angliei, Huw Pill, a declarat în fața unei comisii parlamentare că majorarea salariului minim și a contribuțiilor la asigurările sociale plătite de angajatori a contribuit la dificultățile întâmpinate de tineri în găsirea unui loc de muncă.

„Datele de astăzi completează imaginea unei generații care se confruntă cu bariere reale și complexe în găsirea unui loc de muncă bun și îmbunătățirea nivelului de trai”, a declarat Louise Murphy, economist senior la grupul de experți de centru-stânga.

„Însă o acțiune mai rapidă poate ajuta la prevenirea transformării acestor tendințe îngrijorătoare într-o criză înrădăcinată”, a adăugat acesta.

Un sondaj realizat de London School of Economics și Institutul Național de Cercetări Economice și Sociale arată că majoritatea economiștilor consideră politicile guvernamentale un factor important în creșterea șomajului în rândul tinerilor.

Diferențe între femei și bărbați

Creșterea recentă a numărului de tineri NEET a fost determinată în special de femei. Numărul femeilor aflate în această situație a crescut la 448.000, în timp ce numărul bărbaților a scăzut ușor la 510.000.

Experții avertizează că, fără măsuri rapide pentru stimularea angajărilor și extinderea programelor de formare profesională, tendința ar putea deveni o problemă structurală pe termen lung pentru economia britanică.

Criza locurilor de muncă pentru tineri riscă să aibă și consecințe politice, în contextul în care nemulțumirea socială este în creștere, iar sprijinul electoral pentru partidele tradiționale este tot mai volatil.

De altfel, mulți tineri părăsesc Regatul Unit și din cauză că nu-și găsesc de lucru.

Recent, un tânăr s-a mutat în Austria pentru că nu reușea să se angajeze.

În România, situația este și mai gravă: în 2024, țara noastră a înregistrat cea mai mare rată NEET din Uniunea Europeană, de 19,4%, în creștere față de 16,8% în 2019.

Recent, Guvernul din țara noastră a discutat un proiect de ordonanță de urgență care introduce o primă de stabilitate pentru tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani care nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ sau formare profesională.

