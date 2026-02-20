Ce trebuie să facă tinerii pentru prima de stabilitate

Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări aduse Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și are ca scop creșterea gradului de ocupare în rândul categoriilor vulnerabile.

Beneficiarii principali sunt tinerii cunoscuți drept NEET (Not in Employment, Education or Training), adică persoane care nici nu lucrează, nici nu studiază și nu participă la cursuri de formare profesională.

Potrivit proiectului, tinerii NEET, cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani, ar putea primi o primă de stabilitate dacă se angajează cu contract pe perioadă nedeterminată.

Câți bani ar putea primi

Sprijinul financiar ar urma să fie acordat pe o perioadă de doi ani, în valoare totală de 27.000 de lei.

Concret, în primul an, beneficiarii ar primi 1.000 de lei pe lună în plus față de salariu; în al doilea an, suma ar crește la 1.250 de lei pe lună.

Prima ar fi acordată prin intermediul angajatorilor, sub formă de subvenție, cu condiția menținerii contractului de muncă pe perioadă nedeterminată.

Alte categorii de români incluse în proiect

Ordonanța extinde și lista categoriilor pentru care angajatorii pot primi subvenții la angajare. Printre noile categorii se numără:

șomerii cu vârste între 45 și 50 de ani;

mamele care au cel puțin trei copii minori în întreținere;

persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate și au ispășit-o integral.

Autoritățile susțin că măsurile au rolul de a facilita reintegrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile și de a reduce șomajul în rândul tinerilor.

România, pe primul loc în UE la rata tinerilor NEET

Datele Institutului Național de Statistică arată că rata șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 27 de ani a ajuns la 27%, ceea ce plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană în privința tinerilor care nu muncesc.

În 2024, România a înregistrat cea mai mare rată NEET din Uniunea Europeană, de 19,4%, în creștere față de 16,8% în 2019. Este singura țară din UE unde situația s-a înrăutățit în ultimii ani, în loc să se îmbunătățească.

Datele Eurostat arată că tinerii cu un nivel scăzut de educație sunt cei mai vulnerabili.

În plus, cu cât mai mult timp sunt șomeri, cu atât scade șansa tinerilor de a se angaja, spun experții.

„Cu cât stai mai mult în starea asta de marginalizare, în care nu muncești, nu ai acces la educație, cu atât șansa să scapi, scade. Sunt multe studii care arată, de exemplu, că tu, ca șomer, cu cât ești mai mult timp șomer, cu atâția e mai dificil să intri pe piața muncii.”, a evidențiat anterior sociologul Robert Santa pentru Libertatea.

Deși există oportunități pentru studenții români care vor să se angajeze, aceștia „preferă să nu fie deranjați”, așa cum a subliniat Rodica Obancea specialist în Managementul de Carieră, anterior pentru Libertatea.

