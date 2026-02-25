1.000 de aplicații pentru job, doar patru interviuri

Tamer Zeki, 29 de ani, încerca să intre în domeniul analizei de date în Londra. După trei luni de studiu intensiv, a început să aplice masiv.

„Încercam să intru în domeniul analizei de date; aplicam pentru locuri de muncă după locuri de muncă. Probabil am aplicat pentru 1.000 de locuri de muncă în Londra și am avut doar patru interviuri.”, povestește tânărul.

Competiția era uriașă. Potrivit partenerei sale, Anna Haselboeck, unele anunțuri atrăgeau până la 5.000 de candidați, readucând în discuție cât de competitivă a devenit piața muncii din Regatul Unit.

O ofertă neașteptată într-un sat austriac cu 400 de locuitori

În timp ce Tamer primea refuz după refuz, Anna aplica în Austria. În doar trei săptămâni, a avut trei interviuri și o ofertă de muncă.

„Mi se pare incredibil cât de competitivă este piața muncii din Marea Britanie. Mi-a fost atât de ușor să găsesc un loc de muncă în Austria și erau doar doi sau trei aplicanți pentru fiecare loc de muncă.”, a spus Ana.

Schimbarea decisivă a venit în timpul unei vizite la dentistul familiei Annei.

„I-a spus că are un loc de muncă pentru amândoi la centrul de sănătate, deoarece clinica se extindea”, a explicat Tamer.

„M-am gândit «hai să începem» și așa am ajuns în Austria.”

Viața într-un sat cu un singur drum și un restaurant

Cuplul s-a mutat în Austria Inferioară, într-un sat de doar 400 de locuitori, unde Anna a crescut. Localitatea are un singur drum și un singur restaurant, administrat chiar de părinții ei.

Astăzi, Tamer lucrează ca tehnician ortodontic digital, iar Anna este manager de birou la același centru medical.

Deși mediul este complet diferit de Londra, avantajele sunt evidente:

chirie de aproximativ 800 £ pentru un apartament cu trei dormitoare

în Londra, un apartament cu un dormitor ajungea la 1.300 £

cumpărături săptămânale de circa 50 £, față de 100 £ în capitala britanică

Costurile de trai sunt cu până la 50% mai mici.

Brexit și problema vizelor

Mutarea nu a fost doar o alegere profesională, ci și una practică.

„Anna urma să vină în Anglia la un moment dat, dar după Brexit, a fost foarte greu să obțin o viză. Mi-a fost mult mai ușor să obțin o viză pentru Austria, mai ales că aveam deja un loc de muncă pregătit.”, a spus Tamer.

Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a complicat considerabil mobilitatea profesională între cele două țări.

Liniște, natură… și singurătate

Deși viața este mai liniștită și mai accesibilă financiar, adaptarea nu a fost lipsită de provocări.

„A fost o experiență foarte bună pentru mine, îmi iubesc munca, iubesc natura și liniștea. Îmi place să pot locui cu Anna.”

Totuși, recunoaște și partea dificilă: „Dar poate deveni foarte singur și izolant. Chiar și atunci când ieși afară la plimbare, nu vezi pe nimeni.”

Asta pentru că până la cinema sau la o cafenea, cei doi trebuie să conducă 25 de minute.

Bariera lingvistică rămâne o provocare. „Trebuie să fi făcut patru sau cinci luni de lecții și nu fac niciun progres real.”

Tamer spune că îi este dor de Londra natală, dar și de familia și de pisica sa.

Piața muncii poate fi foarte diferită în funcție de țară. După 1.000 de respingeri în Marea Britanie, a fost nevoie doar de un zbor de două ore pentru a-și găsi un loc de muncă stabil, costuri mai mici și un stil de viață complet diferit.

Pentru unii, schimbarea orașului e suficientă. Pentru alții, schimbarea țării poate fi soluția.

Între timp, tinerii britanici părăsesc Regatul Unit în număr-record. Între iunie 2024 și iunie 2025, 693.000 de persoane au emigrat, cel mai mare număr din ultimul secol.

