Cine primește bani în plus

Proiectul de rectificare publicat de Ministerul de Finanțe arată că la Transporturi se dau fonduri suplimentare doar pe câteva capitole punctuale:

2,6 milioane de lei pentru salarii;

100 milioane de lei pentru ajutoare sociale (unde intră reducerile de transport pentru elevi, studenți, pensionari sau persoane cu dizabilități);

două miliarde de lei pentru proiecte finanțate prin împrumuturile luate de România în cadrul PNRR.

Cu alte cuvinte, statul plătește din credite luate de la Bruxelles, dar nu mai alocă la fel de mulți bani pentru proiecte europene nerambursabile, unde banii ar fi fost „gratuiți”.

De unde se taie aproape două miliarde

Rectificarea arată și sectoarele unde se taie fondurile. Cele mai mari tăieri sunt la:

proiecte europene nerambursabile postaderare –1,5 miliarde de lei;

proiecte cu granturi PNRR (fonduri nerambursabile) –1,5 miliarde de lei;

subvenții pentru transport (banii pentru CFR și Metrorex) – 370 milioane de lei;

transferuri între instituții publice – 300 milioane de lei;

bunuri și servicii –18 milioane de lei;

dobânzi – 0,8 milioane de lei;

alte transferuri – 63 milioane de lei;

active financiare – 200 milioane de lei.

În total, Ministerul Transporturilor pierde 1,849 miliarde de lei.

CFR Călători și Metrorex, lăsate pe dinafară

Pentru CFR Călători, vestea este una proastă. Operatorul feroviar spera să primească aproape un miliard de lei în plus, ca să acopere diferența dintre bugetul actual și cel din 2024. Metrorex, care gestionează transportul cu metroul în București, cerea și el fonduri suplimentare. Dar Guvernul nu le-a dat banii ceruți.

Practic, Guvernul a ales să mute bani dinspre proiecte europene nerambursabile (unde banii nu trebuie returnați) spre proiecte finanțate din credite PNRR (care trebuie rambursate cu dobândă). Pentru companiile de transport public, asta înseamnă că vor continua să funcționeze cu resurse limitate, într-un context în care costurile cresc, iar cererea de compensații e mai mare.

Explicațiile lui Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat că rectificarea este necesară pentru ca statul să funcționeze normal și că crește deficitul de la 7–7,1% la 8,4%, adăugând 25 de miliarde de lei la cheltuieli.

„România a plecat în februarie-martie cu un deficit pe hârtie de 7% din PIB. Asta însemna că unele cheltuieli existau, dar nu erau trecute pe hârtie. Acum rectificarea aduce deficitul la 8,4% și înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli”, a spus șeful statului.

Proiectul va fi discutat în Guvern în această săptămână. Dacă primește toate avizele, rectificarea bugetară ar putea fi aprobată miercuri, 1 octombrie, sau joi, 2 octombrie. Într-o altă hotărâre controversată, Guvernul României va aloca mai mulți bani pentru rambursarea cheltuielilor electorale decât pentru Educație, în cadrul rectificării bugetare din septembrie 2025.



