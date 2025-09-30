Conform notei de fundamentare a proiectului de OUG, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) va primi 169 milioane de lei în plus pentru decontarea cheltuielilor partidelor din campania pentru alegerile prezidențiale din 2025.

Detalii privind alocările bugetare decise de guvern

În schimb, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va primi doar 140,5 milioane de lei de la bugetul de stat.

„+169,0 milioane de lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania pentru președintele României din anul 2025”, se specifică în documentul guvernamental, pentru AEP.

Pentru MEC, se menționează: „+140,5 milioane de lei per sold, în principal pentru asigurarea implementării proiectelor cu finanțare din PNRR; s-au suplimentat fondurile pentru proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (953,2 milioane de lei), concomitent cu diminuarea unor cheltuieli având în vedere gradul de execuție și necesarul estimat a se plăti până la finele anului”.

Contextul și implicațiile alocării banilor

Această suplimentare vine în contextul unui buget deja existent pentru AEP de 517.400.000 de lei. Astfel, suma totală alocată partidelor politice pentru anul 2025 va ajunge la 685 milioane de lei, conform Legii Bugetului și proiectului de OUG privind rectificarea bugetară.

Este important de menționat că aceasta este prima rectificare bugetară după adoptarea „Legii Bolojan” de austeritate.

Cu toate acestea, în timp ce educația se confruntă cu limitări în capacitatea de investiții și dezvoltare, fondurile pentru finanțarea partidelor cresc.

Cercetarea este afectată de o scădere de 1,3% din buget pe credite bugetare și de peste 6% pe credite de angajament.

În plus, MEC a fost singurul minister care a luat măsuri de limitare a cheltuielilor de personal pentru angajații din subordine, inclusiv cei din școli și inspectorate școlare.

