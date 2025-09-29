Aceasta reprezintă o creștere de 1,36 puncte procentuale față de nivelul aprobat inițial prin Legea bugetului de stat nr. 9/2025.

Au fost suplimentate creditele bugetare pentru mai multe ministere și instituții, printre care:

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale : +20,07 mld. lei (inclusiv 12,09 mld. lei pentru dobânzi și 6 mld. lei pentru proiecte finanțate prin PNRR);

: +20,07 mld. lei (inclusiv 12,09 mld. lei pentru dobânzi și 6 mld. lei pentru proiecte finanțate prin PNRR); Ministerul Muncii și Solidarității Sociale : +5,52 mld. lei (pentru asistență socială și transferuri către bugetul asigurărilor sociale);

: +5,52 mld. lei (pentru asistență socială și transferuri către bugetul asigurărilor sociale); Ministerul Dezvoltării : +2,47 mld. lei (pentru Programul Anghel Saligny și proiecte PNRR);

: +2,47 mld. lei (pentru Programul Anghel Saligny și proiecte PNRR); Ministerul Agriculturii : +1,22 mld. lei;

: +1,22 mld. lei; Ministerul Energiei : +1,19 mld. lei (pentru compensarea prețurilor la energie electrică și termică);

: +1,19 mld. lei (pentru compensarea prețurilor la energie electrică și termică); Ministerul Mediului : +859,8 mil. lei;

: +859,8 mil. lei; Ministerul Economiei : +416,9 mil. lei;

: +416,9 mil. lei; Autoritatea Electorală Permanentă : +169 mil. lei (pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania prezidențială din 2025);

: +169 mil. lei (pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania prezidențială din 2025); Ministerul Educației : +140,5 mil. lei;

: +140,5 mil. lei; SRI : +92,8 mil. lei;

: +92,8 mil. lei; Ministerul Justiției : +85,9 mil. lei;

: +85,9 mil. lei; ANSVSA: +70 mil. lei.

În același timp, au fost operate reduceri la alți ordonatori principali de credite:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene : -3,25 mld. lei;

: -3,25 mld. lei; Ministerul Sănătății : -2,66 mld. lei (economii din proiecte PNRR și fonduri externe nerambursabile);

: -2,66 mld. lei (economii din proiecte PNRR și fonduri externe nerambursabile); Ministerul Transporturilor : -1,85 mld. lei;

: -1,85 mld. lei; Ministerul Finanțelor : -668,3 mil. lei;

: -668,3 mil. lei; Ministerul Afacerilor Interne : -164,8 mil. lei;

: -164,8 mil. lei; Secretariatul General al Guvernului : -146 mil. lei;

: -146 mil. lei; STS: -127,6 mil. lei.

De asemenea, au fost majorate:

sumele defalcate din TVA pentru finanțarea bugetelor locale (+502,1 mil. lei),

sumele pentru cheltuieli descentralizate la nivel local (+209 mil. lei),

bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (+4,04 mld. lei la venituri și +3,4 mld. lei la cheltuieli).

Ministerul Finanțelor motivează rectificarea prin:

evoluția execuției bugetare pe primele opt luni din 2025 (deficit de 86,36 mld. lei, adică 4,54% din PIB);

necesitatea acoperirii cheltuielilor obligatorii;

finanțarea proiectelor din Programul Anghel Saligny;

corelarea cu evoluțiile macroeconomice;

asigurarea fondurilor pentru compensarea facturilor la energie și sprijinirea consumatorilor casnici.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis pe Facebook că rectificarea este „un act de responsabilitate” menit să garanteze că statul își respectă obligațiile „corect și la timp”, în contextul unor provocări economice majore.

Alexandru Nazare a explicat ce urmăreşte proiectul rectificării bugetare:

să protejăm cetăţenii – garantăm plata pensiilor, alocaţiilor, indemnizaţiilor de sănătate şi sprijinului social pentru românii vulnerabili

să asigurăm funcţionarea instituţiilor publice: şcoli, spitale, autorităţi locale – fără această rectificare, multe dintre ele ar fi ajuns în dificultate până la final de an

să menţinem încrederea partenerilor europeni şi internaţionali în capacitatea României de a lua decizii fiscal – bugetare responsabile

„Menţinem totodatǎ investiţiile publice la un nivel record – peste 150 de miliarde de lei – în infrastructură, educaţie, sănătate şi energie. Sunt investiţii care susţin în continuare creşterea economică şi locurile de muncă”, a mai transmis Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, „în condiţiile în care creşterea economică estimată la începutul anului nu s-a confirmat, iar inflaţia a rămas ridicată”, recrificarea asigură că deficitul este stabilizat la 8.4%.

