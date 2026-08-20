Noi reguli de organizare au fost adoptate în Centrul Vechi din București

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat joi un nou regulament pentru Centrul Istoric, care introduce reguli stricte pentru terase, salubrizare, aprovizionare şi poluare fonică. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi: 41 „pentru”, zero „împotrivă” şi zero abţineri, conform News.ro.

Amenzile pot ajunge până la 10.000 de lei, iar terasele care nu respectă regulile riscă pierderea avizului de amplasament.

Care sunt zonele din Centrul Vechi unde se vor aplica noile reguli

Regulamentul aprobat înlocuieşte cel din 2018 şi se aplică perimetrului delimitat de Bulevardul I.C. Brătianu, strada Halelor, Splaiul Independenţei, Calea Victoriei şi Bulevardul Regina Elisabeta. Documentul justifică schimbarea prin aglomeraţia din zonă, generată de numărul mare de restaurante, alte unităţi comerciale şi fluxul constant de bucureşteni şi turişti.

Colectarea deşeurilor devine obligatorie

Una dintre cele mai importante modificări este colectarea separată a deşeurilor. Restaurantele şi firmele din zonă vor împărţi deşeurile în şase categorii: hârtie-carton, plastic/PET şi doze de aluminiu, sticlă, deşeuri biodegradabile, textile şi deşeuri periculoase.

Sacii pentru colectare vor fi identificaţi cu coduri de bare sau QR, iar operatorul de salubrizare va furniza atât sacii, cât şi etichetele necesare.

Potrivit regulamentului, colectarea deşeurilor amestecate este interzisă. Operatorii pot refuza ridicarea acestora şi sunt obligaţi să sesizeze Poliţia Locală pentru sancţiuni.

Ridicarea gunoiului se va realiza după un program mai strict

Regulamentul impune limite de timp pentru ridicarea deşeurilor. Aceasta se va face exclusiv între orele 06.00 şi 10.00, pe categorii şi zile precise. Spre exemplu, hârtia şi textilele vor fi colectate lunea, miercurea şi vinerea, iar plasticul şi sticla marţea, joia şi sâmbăta. Deseurile biodegradabile vor fi ridicate zilnic.

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Terasele pot pierde avizul de amplasament dacă nu mențin curățenia

În cazul teraselor, cerinţele sunt riguroase. Administratorii vor trebui să menţină curăţenia şi să spele periodic zona ocupată de terasă, inclusiv trotuarele adiacente.

Abandonarea deşeurilor în spaţiul public poate atrage retragerea avizului de amplasament pentru anul în curs. Mai mult, comercianţii vor fi obligaţi să instaleze recipiente speciale la intrare pentru deşeuri mici, inclusiv pentru mucurile de ţigară, şi să curăţe constant vitrinele, umbrelele şi mobilierul. Uleiul uzat va trebui colectat separat şi predat unui operator autorizat.

Aprovizionarea localurilor și a magazinelor se va putea realiza doar dimineața

Regulamentul limitează aprovizionarea magazinelor şi restaurantelor la intervalul 06.00-10.00. Vehiculele folosite nu pot depăşi masa totală autorizată de 3,5 tone. În următoarele 30 de zile, Administraţia Străzilor Bucureşti va instala camere de supraveghere cu cititoare de numere de înmatriculare la intrările în Centrul Istoric.

Apar noi reguli pentru muzica la boxe pe terase și în exteriorul localurilor

Pentru reducerea disconfortului fonic, regulamentul interzice folosirea difuzoarelor şi amplificatoarelor în exteriorul clădirilor dacă acestea deranjează ordinea publică. Amplasarea permanentă a echipamentelor audio pe faţade, terase sau lângă intrări este, de asemenea, interzisă. Excepţie fac evenimentele publice autorizate.

Amenzi de până la 10.000 de lei pentru restaurantele din Centrul Vechi

Sancţiunile sunt severe. Persoanele fizice pot primi amenzi între 1.000 şi 10.000 de lei, iar firmele între 8.000 şi 10.000 de lei, în funcţie de abatere. Spre exemplu, lipsa unui contract de colectare a deşeurilor sau încălcarea regulilor privind terasele şi poluarea fonică pot atrage sancţiuni maxime.

Regulamentul impune termene stricte de intervenţie pentru operatorii de salubrizare. Aceştia trebuie să ridice deşeurile stradale şi să cureţe zona în maximum 45 de minute de la solicitare, în intervalul 06.00-18.00. Între 18.00 şi 06.00, termenul se extinde la 120 de minute. Tot din acest an, regulile privind gunoiul din salubrizarea din București au fost schimbate.

Regulile se aplică şi persoanelor fizice sau asociaţiilor de proprietari din Centrul Istoric. Aceştia trebuie să colecteze separat deşeurile şi să le depoziteze în saci sau europubele inscripţionate corespunzător. Sacii pot fi scoşi la limita proprietăţii doar între orele 06.00 şi 09.00.

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