Ce schimbări aduce noul regulament pentru gunoiul din București

Bucureștenii vor trebui să arunce resturile alimentare separat de gunoiul menajer, pentru a facilita reciclarea acestora.

De asemenea, obiectele voluminoase, precum mobila, saltelele sau electrocasnicele uzate, vor putea fi duse la Centre de Aport Voluntar. Aceste măsuri sunt parte dintr-un plan amplu de aliniere la legislația națională, inclusiv Legea 101/2006 privind salubrizarea localităților și Ordinul ANRSC 97/2025.

„Resturile alimentare vor fi aruncate separat de gunoiul menajer. De ce? Pentru a fi colectate mai eficient și reciclate mai ușor. Iar uleiul uzat și obiectele vechi din casă precum mobilă, saltele sau electrocasnice vor putea fi duse în Centre de Aport Voluntar”, a transmis Primăria Municipiului București.

Colectarea selectivă devine mai complexă

Pe lângă cele patru fracții deja existente (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale), bucureștenii vor trebui să sorteze și deșeurile textile, periculoase și biodegradabile. Acestea vor putea fi predate în centre speciale sau la insule ecologice digitalizate, care vor fi dotate cu recipiente dedicate.

„La cele 4 fracții de colectare deja existente (hartie/carton, plastic/metal, sticla și deșeuri reziduale) se adaugă 3 noi (deșeuri textile, periculoase și biodegradabile).

Vor putea fi colectate în centre de aport voluntar sau insule ecologice digitalizate, dotate cu recipiente/containere dedicate. Modalitatea de colectare o va stabili fiecare sector în parte, în funcție de posibilități. (…) Fiecare sector va stabili modalitatea de colectare, în funcție de posibilitățile existente”, a precizat Primăria Municipiului București.

Taxa de salubrizare va fi stabilită în funcție de cantitatea de gunoi aruncată

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea sistemului „Plătești pentru cât arunci”. Tarifele vor fi calculate în funcție de cantitatea de deșeuri generată și de modul în care acestea sunt colectate.

Resturile alimentare vor fi colectate separat și transformate în compost

Totodată, resturile alimentare ale bucureștenilor vor fi colectate separat pentru a fi transformate în compost. Primăria mai impune o serie de noi măsuri și pentru programul utilajelor de măturat și spălat.

„Utilajele de măturat și spălat nu vor putea circula pe arterele cu mijloace de transport în comun la ore de vârf, adică între 6-10 și 15.30-19.

O dată pe lună vor fi organizate acțiuni de salubrizare unitară, care vor include simultan măturat mecanizat și spălatul carosabilului, cu sprijinul poliției locale pentru a elibera benzile ocupate de mașini parcate. 30% dintre deșeuri vor fi colectate pe timp de noapte, între 22 și 6.

Operatorii de salubrizare vor trebui să respecte mai mulți indicatori de performanță, printre care să colecteze și transporte separat deșeurile menajere provenite din activități comerciale”, a mai transmis Primăria Municipiului București.

Nerespectarea regulilor se va taxa cu amenzi de până la 2.500 de lei

Operatorii de salubrizare care nu respectă noile cerințe, precum colectarea separată a deșeurilor menajere provenite din activități comerciale, riscă penalizări între 500 și 25.000 de lei.

Scopul final este ca doar 10% din deșeuri să mai ajungă la gropile de gunoi până în 2035, un obiectiv ce impune o schimbare semnificativă în gestionarea deșeurilor la nivelul Capitalei. Primăria Municipiului București a subliniat că toate prevederile trebuie implementate până în 2033 pentru a respecta aceste ținte ambițioase.

La finalul lunii aprilie, Primăria Sectorului 4 a propus modificare regulillor pentru gunoi în București.

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