Nava, scoasă la suprafață

Compania Midia Marine Terminal a anunțat vineri aprobarea planului de ranfluare pentru remorcherul scufundat la jumătatea lunii martie. În timp ce lucrările preliminare pentru scoaterea navei la suprafață au început deja, bilanțul tragediei rămâne unul sumbru: doi marinari au murit, iar alți trei sunt în continuare dați dispăruți.

Epava se află blocată la o adâncime de 26 de metri, iar scafandrii vor intra în interiorul ei pentru căutări doar în momentul în care operațiunea va fi considerată complet sigură.

„Midia Marine Terminal (MMT) anunţă că ARAS Salvage a obţinut avizele necesare, a primit aprobarea pentru planul de ranfluare şi a demarat lucrările preliminare pentru operaţiunea de recuperare a remorcherului scufundat”, au transmis, vineri, reprezentanţii Midia Marine Terminal, potrivit News.ro.

Misiune la mare adâncime

Potrivit sursei citate, primele etape ale intervenției presupun delimitarea zonei de lucru, luarea tuturor măsurilor de siguranță și de protecție a mediului, precum și poziționarea navei multirol Yogi. Totodată, au fost mobilizate echipe de scafandri specializați și certificați pentru misiuni la mare adâncime.

Anterior, specialiștii de la ARAS Salvage și Midia Marine Terminal au inspectat tehnic remorcherul scufundat la 26 de metri. Aceștia au reușit să extragă lichidele de la bord și au analizat în detaliu poziția navei pe fundul mării, pentru a pregăti terenul pentru ranfluare.

„În măsura în care, pe parcursul lucrărilor, vor fi identificate soluţii tehnice viabile, nu este exclusă posibilitatea accesării interiorului navei. Orice acţiune de căutare va fi realizată exclusiv dacă situaţia concretă va permite derularea intervenţiilor în deplină siguranţă pentru scafandri. Ulterior lucrărilor preliminare, echipele de scafandri ale ARAS Salvage vor efectua operaţiunea de extragere a lichidelor din interiorul navei, urmând ca acestea să fie transferate pe nava suport multirol Yogi”, a mai transmis compania.

Operațiunea va dura între 5 și 7 zile

Oficialii Midia Marine Terminal au precizat că această etapă inițială va dura între 5 și 7 zile. Lucrările urmează întocmai planul aprobat de autorități și normele stricte de mediu, la suprafața apei fiind deja montate baraje plutitoare pentru a preveni orice risc de poluare.

Potrivit MMT, toate manevrele scafandrilor sunt avizate de instituțiile de resort și respectă cu strictețe normele în vigoare.

Cinci marinari se aflau la bord

Un remorcher cu cinci marinari la bord s-a scufundat, pe 18 martie 2026, în Portul Midia din Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea a intervenit la fața locului cu scafandri și echipaje SMURD.

Remorcherul s-a scufundat în timpul manevrelor de asistență la descărcare pentru un tanc petrolier, potrivit reprezentanților KMG International Rompetrol.

Directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Mihai Teodorescu, a declarat, la Digi 24, că nava a anunţat oprirea motoarelor, iar ulterior s-a răsturnat pe tribord. „Nava s-a întors cu chila în sus şi apoi s-a scufundat cu pupa”, a precizat Mihai Teodorescu.

El a afirmat că sunt mai multe ipoteze privind cauzele incidentului, printre care o eroare de manevră şi curenţi puternici. Autorităţile vor investiga toate cauzele care au dus la producerea acestui accident.

Mesaj disperat, înainte de tragedie

Pe 19 martie, un al doilea marinar decedat a fost recuperat din epava remorcherului scufundat în largul Portul Midia, după o intervenție complexă a scafandrilor militari.

Marinarii de pe remorcherul scufundat au transmis un mesaj disperat, înainte de tragedie. „Lăsați-o mai ușor, că ne băgați la fund". Acestea au fost ultimele cuvinte ale echipajului remorcherului către nava tanc. Vărul unuia dintre marinari lansează acuzații grave, susținând că legarea petrolierului a fost o eroare fatală care nu ar fi trebuit să aibă loc, relatează Replica Online.











