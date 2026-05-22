Nava, scoasă la suprafață

Compania Midia Marine Terminal a anunțat vineri aprobarea planului de ranfluare pentru remorcherul scufundat la jumătatea lunii martie. În timp ce lucrările preliminare pentru scoaterea navei la suprafață au început deja, bilanțul tragediei rămâne unul sumbru: doi marinari au murit, iar alți trei sunt în continuare dați dispăruți.

Epava se află blocată la o adâncime de 26 de metri, iar scafandrii vor intra în interiorul ei pentru căutări doar în momentul în care operațiunea va fi considerată complet sigură.

„Midia Marine Terminal (MMT) anunţă că ARAS Salvage a obţinut avizele necesare, a primit aprobarea pentru planul de ranfluare şi a demarat lucrările preliminare pentru operaţiunea de recuperare a remorcherului scufundat”, au transmis, vineri, reprezentanţii Midia Marine Terminal, potrivit News.ro.

Misiune la mare adâncime

Potrivit sursei citate, primele etape ale intervenției presupun delimitarea zonei de lucru, luarea tuturor măsurilor de siguranță și de protecție a mediului, precum și poziționarea navei multirol Yogi. Totodată, au fost mobilizate echipe de scafandri specializați și certificați pentru misiuni la mare adâncime.

Anterior, specialiștii de la ARAS Salvage și Midia Marine Terminal au inspectat tehnic remorcherul scufundat la 26 de metri. Aceștia au reușit să extragă lichidele de la bord și au analizat în detaliu poziția navei pe fundul mării, pentru a pregăti terenul pentru ranfluare.

„În măsura în care, pe parcursul lucrărilor, vor fi identificate soluţii tehnice viabile, nu este exclusă posibilitatea accesării interiorului navei. Orice acţiune de căutare va fi realizată exclusiv dacă situaţia concretă va permite derularea intervenţiilor în deplină siguranţă pentru scafandri. Ulterior lucrărilor preliminare, echipele de scafandri ale ARAS Salvage vor efectua operaţiunea de extragere a lichidelor din interiorul navei, urmând ca acestea să fie transferate pe nava suport multirol Yogi”, a mai transmis compania.

Operațiunea va dura între 5 și 7 zile

Oficialii Midia Marine Terminal au precizat că această etapă inițială va dura între 5 și 7 zile. Lucrările urmează întocmai planul aprobat de autorități și normele stricte de mediu, la suprafața apei fiind deja montate baraje plutitoare pentru a preveni orice risc de poluare.

Potrivit MMT, toate manevrele scafandrilor sunt avizate de instituțiile de resort și respectă cu strictețe normele în vigoare.

Cinci marinari se aflau la bord

Un remorcher cu cinci marinari la bord s-a scufundat, pe 18 martie 2026, în Portul Midia din Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea a intervenit la fața locului cu scafandri și echipaje SMURD.

Remorcherul s-a scufundat în timpul manevrelor de asistență la descărcare pentru un tanc petrolier, potrivit reprezentanților KMG International Rompetrol.

Directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Mihai Teodorescu, a declarat, la Digi 24, că nava a anunţat oprirea motoarelor, iar ulterior s-a răsturnat pe tribord. „Nava s-a întors cu chila în sus şi apoi s-a scufundat cu pupa”, a precizat Mihai Teodorescu.

El a afirmat că sunt mai multe ipoteze privind cauzele incidentului, printre care o eroare de manevră şi curenţi puternici. Autorităţile vor investiga toate cauzele care au dus la producerea acestui accident.

Mesaj disperat, înainte de tragedie

Pe 19 martie, un al doilea marinar decedat a fost recuperat din epava remorcherului scufundat în largul Portul Midia, după o intervenție complexă a scafandrilor militari.

Marinarii de pe remorcherul scufundat au transmis un mesaj disperat, înainte de tragedie. „Lăsați-o mai ușor, că ne băgați la fund”. Acestea au fost ultimele cuvinte ale echipajului remorcherului către nava tanc. Vărul unuia dintre marinari lansează acuzații grave, susținând că legarea petrolierului a fost o eroare fatală care nu ar fi trebuit să aibă loc, relatează Replica Online.




Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Traian Băsescu a răbufnit: „Fiecare își pune condițiile lui! Niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă. Pur și simplu, niște amatori care îngroapă țara”. Ce a spus despre Nicușor Dan a stârnit valuri de comentarii
Unica.ro
Traian Băsescu a răbufnit: „Fiecare își pune condițiile lui! Niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă. Pur și simplu, niște amatori care îngroapă țara”. Ce a spus despre Nicușor Dan a stârnit valuri de comentarii
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Întrebată despre originile numelui ei, Jaqueline Cristian a dezvăluit: „Nu are nimic de-a face cu asta. De fapt...
GSP.RO
Întrebată despre originile numelui ei, Jaqueline Cristian a dezvăluit: „Nu are nimic de-a face cu asta. De fapt...
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
GSP.RO
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
Parteneri
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Cum arată vacanța de mii de euro a Roxanei Nemeș: A plecat din țară cu gemenii și a plătit o avere la hotel
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de mii de euro a Roxanei Nemeș: A plecat din țară cu gemenii și a plătit o avere la hotel

Alte știri

Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu. Ce a făcut Răzvan Lucescu la 40 de zile după ce a murit tatăl lui
Știri România 16:03
Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu. Ce a făcut Răzvan Lucescu la 40 de zile după ce a murit tatăl lui
5 știri by Libertatea -Actualitate: Prețurile vacanțelor explodează, iar România așteaptă miliarde pentru apărare
Știri România 15:41
5 știri by Libertatea -Actualitate: Prețurile vacanțelor explodează, iar România așteaptă miliarde pentru apărare
Parteneri
„Copilul diavolului”. Mărirea și decăderea singurei femei membră Yakuza, temuta mafie japoneză
Adevarul.ro
„Copilul diavolului”. Mărirea și decăderea singurei femei membră Yakuza, temuta mafie japoneză
Răzvan Lucescu, gest emoționant la pomana tatălui Mircea! Ce a făcut pentru zeci de copii: „Nu voia să se afle”
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant la pomana tatălui Mircea! Ce a făcut pentru zeci de copii: „Nu voia să se afle”
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

„Survivor România” 22 mai 2026. 10 concurenți luptă pentru marele premiu din finală. „Îmi doresc să fac parte din echipa câștigătoare”
Stiri Mondene 16:34
„Survivor România” 22 mai 2026. 10 concurenți luptă pentru marele premiu din finală. „Îmi doresc să fac parte din echipa câștigătoare”
„Românii au talent” 22 mai 2026. Telespectatorii decid ultimii concurenți care ajung în marea finală
Stiri Mondene 15:42
„Românii au talent” 22 mai 2026. Telespectatorii decid ultimii concurenți care ajung în marea finală
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa
ObservatorNews.ro
Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
„Asta ne-a cerut Chivu și a fost inflexibil!”. Denzel Dumfries dezvăluie rețeta succesului
GSP.ro
„Asta ne-a cerut Chivu și a fost inflexibil!”. Denzel Dumfries dezvăluie rețeta succesului
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Răsturnare totală! Generația care fugea de alcool e campioană la petrecerile verii
Mediafax.ro
Răsturnare totală! Generația care fugea de alcool e campioană la petrecerile verii
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Redactia.ro
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Pilotul Kyle Busch, dublu campion NASCAR, s-a stins din viață la 41 de ani
KanalD.ro
Pilotul Kyle Busch, dublu campion NASCAR, s-a stins din viață la 41 de ani

Politic

Accesul pe Tâmpa va fi permis numai în situații de excepție. „Am dat dispoziție să se evacueze tot”, anunță primarul din Brașov
Politică 11:29
Accesul pe Tâmpa va fi permis numai în situații de excepție. „Am dat dispoziție să se evacueze tot”, anunță primarul din Brașov
Ce spune Ilie Bolojan despre formarea viitorului Executiv: „Cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine”
Politică 11:17
Ce spune Ilie Bolojan despre formarea viitorului Executiv: „Cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine”
Parteneri
Solicitarea controversată a lui Grindeanu la CCR: lovitură fatală pentru A8? Liderul PSD Iași: „Grindeanu și PSD au băgat A7-A8 în SAFE”
ZiaruldeIasi.ro
Solicitarea controversată a lui Grindeanu la CCR: lovitură fatală pentru A8? Liderul PSD Iași: „Grindeanu și PSD au băgat A7-A8 în SAFE”
Ce i-a spus Alisia patroanei fermei din Bihor înainte să fie omorâtă. Conversațiile secrete purtate de tânără cu o prietenă nasc noi controverse
Fanatik.ro
Ce i-a spus Alisia patroanei fermei din Bihor înainte să fie omorâtă. Conversațiile secrete purtate de tânără cu o prietenă nasc noi controverse
Locul în care trăiești influențează viteza cu care îmbătrânești
Spotmedia.ro
Locul în care trăiești influențează viteza cu care îmbătrânești