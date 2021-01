REPORTAJ. Cum decurge vaccinarea anti-Covid 19 în România ignorată. Eligibili pentru etapa a doua, vor prinde locuri în a treia

“De sâmbătă dimineaţă am stat să-mi înscriu pacienţii, din peste o mie eligibili, am reuşit să programez 22. Am vrut să programez o familie, soţ şi soţie, la ore apropiate, dar, până l-am înscris pe soţ, deja se terminaseră programările pe două zile, aşa că i-am programat în zile diferite”, spune Cătălin Petrencic, medic de familie în comuna Mânăstirea.

Locurile pentru etapa a doua au fost ocupate în mai puţin de o zi

Cel mai apropiat oraş e Olteniţa, la 31 de kilometri, şi acolo ar fi trebuit să fie vaccinaţi oamenii din Mânăstirea, dar centrul din Olteniţa încă nu era funcțional.

“Aşa că a trebuit să îmi programez pacienţii la centrul din Călăraşi. Cei mai mulţi dintre ei vor să fie vaccinaţi, dar mai au de aşteptat, cât se lucrează doar cu Pfizer”, spune medicul Petrencic. În Mânăstirea, sunt doi medici de familie, care îşi împart cei 5.600 de locuitori.

Medicul Cătălin Petrencic a reuşit să-şi programeze doar 22 de pacienţi dintr-o mie eligibili

Există şi un dispensar, renovat cu fonduri europene, dispensar unde ar putea fi amenajat un centru de vaccinare, crede Cătălin Petrencic. “Deocamdată”, precizează doctorul, “suntem condiţionaţi de modalităţile de păstrare a vaccinului Pfizer. Probabil când vor veni celelalte vaccinuri, se va lucra mai uşor, va începe vaccinarea şi în rural”.

“E o problemă cu cronicii sub 65 de ani”

Distanţa între Mânăstirea şi Călăraşi este de 40 de kilometri. “Doar pacienţii cu maşini personale pot merge acolo la vaccinare. Altfel, nu văd cum. Cu autobuzul e mai greu.



Am o pacientă care stă la fiica ei în Bucureşti. A trebuit să o şterg de la programare, pentru că fiica mi-a zis că nu o poate aduce până la centrul din Călăraşi Dr. Petrencic:

Cel mai apropiat centru de vaccinare de Mânăstirea e cel din Olteniţa, la 31 de km

Despre platforma pe care se fac programările, doctorul din Mânăstirea are o părere bună. “Am lucrat bine pe ea, doar că n-am reuşit să înscriu nici un bolnav cronic sub 65 de ani. Apărea că nu este pe listă. Pe care listă? Apoi am aflat că există o bifă, pentru că am cont de administrator, ca medic de familie. O să mai încerc când o să mai fie locuri”.

Vaccinarea anti-Covid probează, o dată în plus, inegalitatea de şanse în ceea ce priveşte accesul la îngrijire medicală între românii de la sate şi românii de la oraşe.

Pacienţii eligibili din oraşe au mai multe şanse să prindă loc în etapa a doua decât cei din rural

Chiar dacă sunt eligibili pentru etapa a doua, pacienţii din Mânăstirea vor prinde loc probabil abia în etapa a treia, afirmă medicul Petrencic.



“Mulţi dintre cei ezitanţi s-au răzgândit”

În etapa a doua, în judeţul Călăraşi, funcţionează patru centre de vaccinare: unul la Lehliu Gară, într-o sală de sport, două în Călăraşi şi unul la Olteniţa.

Managerul Spitalului Orăşenesc din Lehliu Gară, medicul Mircea Dinga, spune că suprapunerea primelor două etape nu era tocmai de dorit, “e un pic de haos, era mai bine dacă se delimitau clar cele două etape. Aşa, personalul de la noi din spital va trebui să asigure vaccinarea şi pentru rapelul din prima etapă, şi pentru populaţie, la sala de sport. Vor trebui aduşi medici din alte părţi, pe contracte de prestări servicii”.

Dr. Mircea Dinga spune că va mai fi nevoie de medici pentru etapa a doua

Prima etapă de vaccinare a decurs fără poticniri, spune managerul Dinga. “Cam 55-60% dintre angajaţii spitalului au fost vaccinaţi. Unii au decis, la început, să nu se vaccineze, fie pentru că au avut Covid, am avut mai multe focare în spital, astă-vară. Fie pentru că au vrut să vadă eventuale efecte adverse la colegi. Mulţi dintre cei care ezitau s-au răzgândit şi s-au vaccinat, în cele din urmă”.

Centrul de vaccinare pentru prima etapă e amenajat într-o aripă a clinicii care ţine de spital.

Organizarea e bună ca intenţie. Dar sunt şi multe inadvertenţe, adică oamenii nu vin la orele la care sunt programaţi. Întârzie. Depinde cum e manageriată situaţia, ca să nu existe sincope. Dr. Mircea Dinga:

La Spitalul din Lehliu Gară a început rapelul pentru cei vaccinaţi în prima etapă

Doi medici de familie din judeţul Călăraşi au anunţat că renunţă la pacienţii care nu se vaccinează anti-Covid. “Au existat însă şi medici de familie care nu au dorit să se vaccineze. E trist că tocmai medicii se îndoiesc de medicină. Am pierdut în pandemie mulţi colegi, oameni pe care i-am cunoscut. Nu înţeleg cum poţi să spui că virusul nu există sau că e o răceală”, declară Mircea Dinga.

Vaccinare la fosta casierie Enel

În Călăraşi, la centrul de la Spitalul Judeţean, ritmul e de 120 de vaccinări pe zi, conform directoarei de îngrijiri, asistenta Florentina Stamate: “Noi nu ştim de seara câţi pacienţi programaţi avem a doua zi. Vine lista dimineaţa de la STS şi atunci ştim”. Până la amenajarea centrelor pentru populaţie, la spital sunt imunizaţi şi pacienţi din etapa a doua.

“Ritmul este bun, nu avem timpi morţi, dar depindem de dozele care vin de la Bucureşti. Câte primim atâtea folosim. Nu am fost în situaţia să aruncăm doze”, spune Florentina Stamate.

Asistenta Florentina Stamate coordonează vaccinarea la SJU Călăraşi

La sala de sport din Călăraşi şi la o clădire pusă la dispoziţie de Enel sunt vaccinaţi călărăşenii. Amenajările au fost făcute pe repede înainte. În fosta casierie Enel, primăria a cumpărat mobilier nou şi a chemat firma UTI pentru a pune ordine în incintă.

La fosta casierie Enel din Călăraşi se fac pregătiri pentru primirea pacienţilor

Sediul DSP Călăraşi, departamentele de supraveghere epidemiologică şi de control al bolilor transmisibile se află într-un bloc, la etajul unu şi la parter. Linoleum pe jos, mobilier vechi, sticle cu dezinfectant în care s-ar putea afla orice, mai puţin vreun produs de igienă. De acolo, dintr-un apartament transformat în birou şi ticsit de hârtii, este condusă lupta împotriva Covid 19 într-un judeţ cu 285.000 de locuitori.

Un singur medic ATI

Lupta cu pandemia în Călăraşi este condusă din acest apartament de bloc

În toamnă, Călăraşiul era unul dintre judeţele care rămânea în scenariul verde pentru că raporta foarte puţine teste. Iar autorităţile sanitare locale argumentau că ar testa mai mult, dacă ar avea mai multe kituri.

În acelaşi timp, Spitalul Municipal din Olteniţa, dedicat Covid, avea paturile ocupate şi dispunea de un singur medic la ATI.

La SJU Călăraşi sunt vaccinaţi şi pacienţi din etapa a doua

Acum, reversul comunicărilor trunchiate, care arătau o incidenţă mică de infectări, e suportat de populaţie: judeţul primeşte porţii de ordinul sutelor de doze, când nevoia unui singur medic de familie dintr-o singură comună călărăşeană este de peste o mie de doze, în etapa a doua.

Se prea poate, cum sugera medicul Petrencic, să ne fi pierdut cu toţii simţul măsurii din pricina pandemiei. Să ne fi pierdut mai ales răbdarea, una dintre virtuţile de bază ale pacientului român în raport cu sistemul medical. “De asta şi nebunia asta cu platforma, au dat toţi năvală, că merge, că nu merge. Merge, am verificat. Funcţionează. Dar locurile sunt puţine şi e prea mare cererea. Să mai aşteptăm!”.

Citeşte şi:

Recomandarea expertului Răzvan Cherecheș pentru autorități: „În loc să dea tonul unei relaxări, mai bine să comunice populației riscurile noii tulpini”

Guvernul știa de luni bune că se va face vaccinarea, dar prima întâlnire cu STS pentru platformă a avut loc pe 7 decembrie, iar vaccinarea pe platformă a început pe 28 decembrie!

PARTENERI - GSP.RO Bianca Andreescu, întrebată direct: „Dacă sunt lesbiană? Hai s-o lămurim”

HOROSCOP Horoscop 23 ianuarie 2021. Gemenii trebuie să țină cont de părerile celorlalți, nu doar din vorbe, ci în mod real

Știrileprotv.ro Varianta britanică a noului coronavirus este mai letală. Care sunt cele mai vulnerabile persoane

Telekomsport O studentă a fost găsită moartă lângă maşina sa, în condiţii misterioase. Ce au observat poliţiştii când s-au uitat pe camere