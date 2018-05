Ne-am obișnuit să vedem la știri bătăi în școli, copii umiliți de colegi mai mari sau mai „descurcăreți” ori chiar cadre didactice care nu au nimic de-a face cu vocația de dascăl și care înțeleg să facă educație cu parul, uneori la propriu. Numai anul acesta în școlile și grădinițele românești s-au petrecut nenumărate astfel de cazuri. Sunt însă și oameni care arată că școala poate să fie și altfel, cu toate neajunsurile ei. Iar uneori oamenii aceștia vin din cele mai surprinzătoare medii.

La Ploiești, spre exemplu, un om de profesie inginer și altul care este artist plastic și restaurator își dedică timpul copiilor. Mai exact, îi învață pe copiii de școală primară să picteze icoane în tehnica folosită de țăranul român care-și transpunea credința în artă, așa cum știa el, în urmă cu secole. Iar ceea ce iese din micile mâini dibace este uimitor.

Luminița Avram este de profesie inginer specialist în industria alimentară. Asta în diploma de absolvire, pentru că sufletul său a fost întotdeauna legat de ceea ce înseamnă tradiția românească și arta autentică, cea care poartă în sine spiritul poporului ăstuia. În urmă cu 12 ani, a decis să împartă cu alții pasiunea ei pentru icoane. Și cui să dai din dragostea ta pentru frumos dacă nu copiilor, cei mai buni și sinceri „receptori” din lume?

Așa se face că, de mai bine de un deceniu, Luminița Avram merge prin școli, acolo unde a găsit oameni ca ea, pasionați de frumos și de tradiție, și îi învață pe copii să picteze icoane pe sticlă.

Și nu orice fel de icoane, ci unele după asemănarea vechilor icoane românești, care duc cu ele spiritul țăranului român cu frica și dragostea de Dumnezeu.

”Pot să spun cu mare bucurie în suflet că am învățat peste 600, dacă nu 700 de copii să intre în taina și bucuria iconografiei românești vechi. Motivația pentru care am făcut acest lucru este aceea că am vrut să aducem un omagiu țăranului român care acum 200 de ani și-a închinat talentul acela nativ și ne-a lăsat nouă bogăția spirituală tradițională românească astăzi, pe care copiii pot să o vadă în icoanele carele ies din mână”, povestește fosta ingineră.