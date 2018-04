Trăim vremuri în care moda e la loc de cinste în preocupările multora dintre noi, însă pentru o buzoiancă aceasta nu e dată de tendințele marilor case de profil, ci de ia românească, pe care o poartă cu sfințenie și o prețuiește mai mult decât orice. Diana Toma are 39 de ani și o pasiune inedită: aceea de a colecționa costume populare. De ce face asta? Ca să nu-și uite rădăcinile, să nu uite esența, dar și pentru că portul românesc îi dă o energie pe care nicio altă haină scumpă nu i-ar da-o. În zilele de sărbătoare, cum este Paștele, Diana merge la biserică îmbrăcată cu veșmintele populare.

Indiferent cu ce o porți, ia românească îți va da un aer simplu, dar sofisticat în același timp. Ia tradiţională nu doar că nu se demodează, dar este mereu o alegere inspirată. Vedetele internaţionale o poartă cu mândrie, designeri de renume creează colecţii inspirate de ia românească și tot mai multe românce aleg să o îmbrace zi de zi, nu doar la evenimente sau zile de sărbătoare.

Mai toate româncele au în garderoba lor o ie, însă o buzoiancă nu are una, ci o sută de ii. Diana Toma are o colecție de peste 100 de costume populare de prin toate colțurile țării: Muscel, Vrancea, Vâlcea, din zona Mehedinți, Dolj, Ardeal, de la Buzău ori din Banat. Toate fac parte din categoria costumelor de sărbătoare și de ceremonial. Materialele folosite la confecționarea lor sunt: pânza de casă, borangicul, telul, firul metalic drept, firul de argint, mărgelele etc.

”Pasiunea pentru costumul tradițional a venit odată cu prima ie, care mi-a atins sufletul, datorită poveștii ei si bătrânei care mi-a încredințat-o și energiei pe pare am simțit-o când am purtat-o. Am simțit că vreau să stiu ce e dincolo de semnele cusute pe pânză și așa am pornit în această aventură fabuloasă, în matricea sufletului țărăncii românce. Colecția mea numără peste 100 de costume, dintre care 50 de expoziție. Ele provin din majoritatea zonelor etnografice românesti, sunt în general costume de sărbătoare și de ceremonial (mireasă, mire, nașă, drușcă-însoțitoarea miresei) și sunt fastuoase datorită materialelor folosite: pânză de casă, fir metalic argintat si aurit, tel, fluturi, mărgele”, povestește, mândră de colecția ei inedita, Diana.

Cel mai mult iubește costumul de Muscel, cu o cămașă ca a Reginei Maria

În colecția sa, Diana are piese vechi, inclusiv din secolul al 19-lea, toate sunt valoroase, însă una este mai aparte decât toate. Este vorba despre un costum de Muscel a cărui cămașă este izbitor de asemănătoare cu una dintre cămășile Reginei Maria, expusă în muzeul de la Bucuresti. Este costumul pe care Diana îl iubește cel mai mult.

”Am admirat-o întotdeauna pe Regina Maria care, deși n-a avut sânge românesc, a ridicat costumul tradițional la rang de ținută de mare gală, purtându-l cu mândrie la toate evenimentele oficiale! Pot spune că, la rându-mi, m-am simțit ca o regină, purtându-l!”.

De altfel, buzoianca spune că pentru ea iile sunt vii, terapeutice, iar de la ele se încarcă pozitiv, chiar dacă recunoaște că întreținerea lor nu e deloc un lucru simplu, și nici ieftin.

“Ia este cămașa mea scut care mă protejează”

Recunoaște că este o pasiune costisitoare, dar spune că orice sacrificiu a meritat pentru că a reușit în acest fel să păstreze în cufărul său de zestre piese spectaculoase si valoroase care probabil ar fi luat calea străinătății.

“Ele atestă geniul creator al țărăncii românce, care fără a avea carte a zămislit adevărate bijuterii! Nu-mi imaginez haină mai potrivită pentru sufletul și pielea mea decât costumul nostru popular! Ia este cămașa mea scut care mă protejează, mă innobilează, mă obligă la o tinuta morala…toate lacrimile, dorurile,visurile ascunse în panza si cusaturi de cea care a născut’o cu degetele și acul si rugaciunea repetată în gând, mă obligă s-o port cu sfială și sfințenie.Nu exista haină care să te facă să te simti specială precum iia!”, spune buzoianca.

Diana a și expus piesele ei unice în câteva expoziții din țară și chiar din Republica Moldova, unde a avut un adevărat succes.

”Prima oară au luat contact cu publicul larg la expoziția de la Muzeul Județean Buzău în 28 octombrie 2017. Pe 6 martie anul acesta, o parte din colecție a fost vernisată la Muzeul National de Artă al Moldovei, bucurându-se de un mare succes în rândurile basarabenilor, mult mai avizi de tot ce înseamnă întoarcerea la rădăcini. Expoziția va mai călători în Ucraina, Londra, Tenerife dar se va întoare mereu acasă, în România. Această colecție își va urma drumul către cei ce vor veni după mine. Ea nu este a mea, nici măcar a copilului meu, va fi liantul dintre românca de acum 100 de ani și românii secolului 22”.

Diana Toma are 39 de ani și este profesoară de engleză, însă nu profesează. Iubește fotografia la fel de tare precum costumul popular. În momentele importante din viața ei, dar și la marile sărbători creștine, Diana merge îmbrăcată în haine populare, asemenea româncelor de acum.