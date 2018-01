A lucrat în Guvenul României, a fost vicepreședinte al Autorității de Valorificare a Activelor Statului, a fost CEO la World Trade Center București și, la un moment dat, a decis să facă o schimbare majoră în viața ei. Cristina Chiriac este femeia care a renunțat la postul de director pentru a promova ia românească.

Cristina Chiriac este doctor în economie cu o mare experiență în management, acumulată pe parcursul a peste 15 ani de activitate, în sectorul administrativ și cel privat. În prezent, ea este președinta Asociației Naționale a Antreprenorilor, dar și ambasador al antreprenoriatului feminin, titlu acordat de Comisia Europeană. În 2016 a fost câștigătoarea trofeului Femeia Anului 2015 la categoria Antreprenoriat la feminin.

Avea o viață plină de evenimente și cu provocări zi de zi, dar, la un moment dat, Cristina a simțit că trebuie să facă o schimbare în viața ei. Lucra foarte mult. Ajunsese să nu mai aibă deloc timp pentru familie și pentru ea: “Uitam de mine, uitam să îmi dau timp să respir, uitam să visez. Când nu te mai regăsești pe tine în ceea ce faci zilnic, este momentul să faci o schimbare”, zice fosta directoarea de la World Trade Center. În 2014 a renunțat la acel post și tot în acel an a fondat brandul Flori de ie, un proiect de responsabilitate socială care promovează ia românească. “Cu fiecare alegere pe care am făcut-o, dar mai ales cu fiecare lucru pe care am ales să nu-l fac, mi-am croit un destin. Ceea ce sunt este alegerea mea. Tot ceea ce simt şi gândesc mă defineşte în modul cel mai intim, fiindcă sunt eu în tot ceea ce fac”, mai spune Cristina.

Mama ei a întrebat-o de ce a mai făcut facultate dacă vrea să fie «buticăreasă»

La 40 de ani Cristina a decis să facă schimbarea la care se tot gândea. A decis să facă ceva ce îi place, ceva și pentru sufletul ei. Totul a pornit de la o conferință, unde Cristina a venit îmbrăcată în ie, iar o doamnă a întrebat-o de unde o are și de ce nu face un business cu ii. Acela a fost momentul când Cristinei i-a încolțit în minte această idee. Mama ei a fost cea mai uimită și a întrebat de ce a mai făcut o facultate, de ce are un doctorat, dacă vrea să se facă “buticăreasă”. Și soțul ei a fost retincent la început vizavi de ideea de a face un magazin cu ii. Dar ea știa din primul moment că vrea să facă mai mult de atât: că vrea să promoveze ia, își dorea să arate lumii întregi ce costum popular frumos avem și ce povești minunate îl însoțesc. Un an a cutreierat prin România, strângând informații despre portul popular românesc, cultură și artă. Iar proiectul ei este unic. Cristina a “spus” povestea iei în țări ca Emiratele Arabe Unite, în China, în Japonia, în India și i-a impresionat pe toți cei prezenți.

A renunțat la postul de director pentru a promova ia românească, iar acum vinde exclusiv online

Provocările nu au dispărut nici acum, chiar dacă este propria ei șefă. “Anul 2017 a fost un an greu și frumos. A trebuit să ne mutăm afacerea exclusiv în mediul online. A fost un risc, pentru că nu am crezut că o să reușim să vindem ii în mediul online, dar am ieșit câștigători”, spune Cristina. I-a plăcut tare mult la târgul expozițional de la Tokyo. Acolo japonezele efectiv o adorau pentru produsele lucrate manual așa frumos pe care Cristina le avea la standul românesc. La începutul lunii viitoare, ea va participa la un târg în Dubai. Pe unde merge are grijă să prezinte produse adaptate specificului fiecărei țări, iar în Emiratele Arabe Unite va merge doar cu rochii, evident lucrate manual. Cristina e hotărâtă să spună povestea iei românești mai departe. Ea este convinsă că menirea ei, chiar dacă a descoperit-o mai târziu, este să reușească să promoveze tot ce avem noi mai frumos în această țară.

