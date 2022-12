Republicanul din New York a făcut luni, 26 decembrie, mai multe precizări în legătură cu acuzațiile care i-au fost aduse, în urma unor investigații ale New York Times, în legătură cu studiile sale, trecutul profesional și proprietățile pe care le deține. Deși a recunoscut că și-a trecut în CV informații care nu erau adevărate, el a declarat că este hotărât să depună jurământul pe 3 ianuarie și să se alăture majorității din Camera Reprezentanților.

„Păcatele mele aici sunt legate de înfrumusețarea CV-ului meu”, a declarat Santos pentru New York Post într-unul dintre interviurile pe care le-a acordat luni.

„Nu am absolvit nicio instituție de învățământ superior”

În timpul campaniilor sale, Santos a susținut că a absolvit Baruch College, în 2010, înainte de a lucra la Citigroup și, în cele din urmă, la Goldman Sachs. Într-o biografie de pe site-ul Comitetului Național Republican al Congresului scrie că a urmat atât Baruch, cât și New York University și a obținut diplome în finanțe și economie.

Contactate de The Times, instituțiile de învățământ și companiile nu au găsit date în documentele lor pentru a confirma afirmațiile sale.

George Santos a recunoscut luni pentru The Post că nu a absolvit nici Baruch College, nici vreo altă facultate.

„Nu am absolvit nicio instituție de învățământ superior. Sunt jenat și îmi pare rău că mi-am înfrumusețat CV-ul. Facem lucruri stupide în viață”, a spus republicanul.

Ce spune Santos despre trecutul său profesional

De asemenea, el a recunoscut că nu a lucrat niciodată direct pentru Goldman Sachs sau Citigroup, dând vina pe o „proastă alegere a cuvintelor” atunci când a creat impresia că ar fi fost angajat la cele două companii.

Într-o versiune arhivată a fostului său site de campanie, păstrată de Internet Archive’s Wayback Machine, Santos a afirmat că „a început să lucreze la Citigroup ca asociat și a avansat rapid pentru a deveni manager asociat în divizia de active reale a firmei”.

Nuanțându-și declarațiile, el a precizat pentru The Post că a avut de-a face cu ambele firme prin intermediul activității sale la o altă companie, LinkBridge Investors, care pune în legătură investitorii cu potențialii clienți. LinkBridge, a spus el, avea „parteneriate limitate” cu cele două firme de pe Wall Street.

The Times a putut confirma angajarea lui Santos la LinkBridge. Dar într-o versiune a biografiei sale de campanie el a sugerat că și-a început cariera pe Wall Street, la Citigroup, și că a lucrat pentru scurt timp la Goldman Sachs înainte de perioada petrecută la LinkBridge.

New York Times mai notează că republicanul nu a explicat clar unde a lucrat în anii în care a susținut că a avansat pe Wall Street. Într-un interviu separat acordat postului de radio WABC, el a confirmat că a fost angajat la un call center din Queens la sfârșitul anului 2011 și începutul anului 2012.

De asemenea, Santos a declarat în trecut că a avut un portofoliu imobiliar deținut de familie și format din 13 proprietăți. Ieri a recunoscut că nu a fost proprietarul acestora, precum și că a avut o serie de dificultăți financiare, ajungând să datoreze mii de dolari creditorilor.

Republicanul neagă informațiile că a comis infracțiuni în Brazilia

Ziarul american mai notează că Santos a negat cu fermitate că a comis vreo infracțiune oriunde în lume, deși jurnaliștii The Times au descoperit dosare ale unui tribunal brazilian care arată că republicanul a fost acuzat de fraudă în tinerețe, după ce a fost prins scriind cecuri dintr-un carnet furat.

„Nu sunt un infractor aici – nici aici, nici în Brazilia și nici în vreo jurisdicție din lume. Absolut deloc. Nu s-a întâmplat așa ceva”, a declarat el pentru The Post.

În dosarul judiciar, însă, el este identificat după numele său complet și data nașterii, precum și după numele părinților, precizează New York Times, iar documentele arată că Santos a mărturisit infracțiunea și a fost acuzat, dar cazul a rămas nerezolvat pentru că autoritățile nu au reușit ulterior să îl localizeze.

Precizări despre viața personală

În ambele interviuri de luni, George Santos a denunțat relatările făcute atât de CNN, cât și de The Forward, o publicație evreiască, potrivit cărora a indus în eroare alegătorii cu privire la originile sale, inclusiv la faptul că bunicii săi materni s-au născut în Europa și au emigrat în Brazilia în timpul Holocaustului.

„Nu am pretins niciodată că sunt evreu. Eu sunt catolic. Pentru că am aflat că familia mea maternă avea origini evreiești am spus că sunt aproximativ evreu”, a precizat el pentru The Post, adăugând că bunica sa i-a povestit cum s-a convertit de la iudaism la catolicism.

El a recunoscut și că a fost căsătorit timp de un an, un mariaj pe care nu l-a dezvăluit niciodată.

„M-am întâlnit cu femei în trecut. M-am căsătorit cu o femeie. Sunt lucruri personale. Oamenii se schimbă”, a mai spus Santos referindu-se la orientarea sa sexuală.

New York Times subliniază că aceste informații ies la iveală după două candidaturi consecutive ale lui Santos pentru un post în Congresul american, prima dintre ele fără succes.

Victoria sa în alegerile din 8 noiembrie i-a ajutat pe republicani să obțină o majoritate restrânsă în viitoarea Cameră a Reprezentanților, iar dezvăluirile de acum nu îl vor împiedica, probabil, să ocupe un loc în Congres, mai notează sursa citată.

Camera poate împiedica candidații să își preia funcția doar dacă aceștia încalcă cerințele Constituției privind vârsta, cetățenia și rezidența în stat. Cu toate acestea, după ce va fi numit Santos s-ar putea confrunta cu investigații legate de etică, au declarat experți juridici.

Semne de întrebare apar și în legătură cu declarațiile lui financiare, în care acesta a raportat că a câștigat milioane de dolari de la compania sa, Devolder Organization, despre operațiunile căruia nu a oferit multe detalii, mai relatează New York Times.

Omiterea intenționată sau prezentarea eronată a informațiilor într-o declarație financiară a Congresului este considerată o infracțiune federală.

Foto: EPA

