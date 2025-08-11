Întâlnirea are loc în contextul unor tensiuni crescute

Trump și-a exprimat frustrarea față de condițiile impuse de președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru un potențial acord de pace.

„Am fost puțin deranjat de faptul că Zelenski spunea că am nevoie de aprobare constituțională”, a declarat Trump într-o conferință de presă la Casa Albă.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin

Summitul de vineri reprezintă prima întâlnire între cei doi lideri de la invazia Rusiei în Ucraina. Trump a descris întâlnirea ca fiind una de „tatonare”, afirmând că un acord ar putea include „lucruri bune, nu lucruri rele, dar și unele lucruri rele pentru ambele părți”.

Președintele american a menționat că va încerca să aranjeze discuții directe între Putin și Zelenski, deși liderul rus a respins până acum această propunere.

„Următoarea întâlnire va fi între Zelenski și Putin, sau Zelenski și Putin și cu mine. Voi fi acolo dacă e nevoie”, a spus Trump.

Îngrijorări ale aliaților europeni

Diplomații europeni și-au exprimat îngrijorarea față de lipsa de claritate din partea SUA cu privire la teritoriile cerute de Rusia și termenii unui potențial armistițiu.

Cancelarul german Friedrich Merz l-a invitat pe Trump la discuții virtuale de urgență cu liderii UE și Zelenski miercuri.

Liderii europeni insistă că Rusia reprezintă o amenințare existențială pentru continent și că nu ar trebui excluși din proces.

Ei doresc să discute cu Trump despre termenii unui armistițiu, presiuni suplimentare prin sancțiuni asupra Rusiei, eventuale schimburi teritoriale și garanții de securitate pentru Ucraina.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că summitul Trump-Putin îi inspiră atât speranță, cât și teamă.

„Președintele Trump are dreptate să spună că Rusia trebuie să încheie războiul împotriva Ucrainei. Statele Unite au puterea de a forța Rusia să negocieze serios”, a declarat diplomatul-șef al UE, Kaja Kallas.

Pozițiile părților implicate

Casa Albă susține că întâlnirea din Alaska are scopul de a evalua dacă Putin este dispus să facă concesii pentru pace, inclusiv acceptarea unor garanții de securitate occidentale pentru Ucraina.

Putin merge la discuții crezând că face progrese pe câmpul de luptă și că Trump este disperat să obțină o înțelegere. Totuși, liderul rus știe că, dacă nu face o ofertă substanțială, Trump va fi sub presiune politică reală să impună sancțiuni economice mai ample împotriva Rusiei.

Pozițiile Ucrainei și ale Europei

Conducerea Ucrainei a declarat de mult timp că, de facto, nu va recupera tot teritoriul pierdut în invaziile rusești succesive.

Cu toate acestea, cu sprijin european, se opune ferm cererii Rusiei de a ceda teritorii în regiunea Donețk pe care nu le-a cedat încă pe câmpul de luptă.

Europenii insistă că nu pot fi impuse limitări asupra dezvoltării capacităților militare ale Ucrainei sau asupra sprijinului pe care îl primește de la țări terțe, inclusiv unele din NATO.

Senatorul republican Lindsey Graham, implicat în diplomația de weekend, și-a exprimat încrederea că Trump va proteja interesele Ucrainei la summit.

„Din punct de vedere militar, trebuie să menținem Ucraina puternică, să continuăm să le furnizăm arme puternice și moderne, și garanții de securitate cu forțe europene la sol ca declanșatori pentru a preveni o a treia invazie rusă”, a declarat Graham pentru NBC.

„Vreau să fiu sincer cu voi, Ucraina nu va evacua fiecare rus, iar Rusia nu va ajunge la Kiev, deci vor exista unele schimburi de teritorii la final”, a mai adăugat Graham.

