Trump se așteaptă la „conversații constructive” cu Putin

„Voi vorbi cu Vladimir Putin și îi voi spune «trebuie să pui capăt acestui război»”, a afirmat președintele american într-o conferință de presă la Casa Albă.

Aceasta va fi prima întâlnire între președinții în exercițiu ai SUA și Rusiei de la summitul Biden-Putin din Geneva, în iunie 2021.

Trump a subliniat că va căuta să afle „parametrii” lui Putin pentru pace, urmând să contacteze apoi președintele ucrainean Zelenski și alți lideri europeni.

Trump a menționat că dorește să vadă „un armistițiu foarte, foarte rapid”. Cu toate acestea, el a exprimat nemulțumire față de poziția lui Zelenski privind concesiile teritoriale.

Zelenski a avertizat sâmbătă că „deciziile fără Ucraina” nu vor aduce pacea și că poporul ucrainean „nu își va ceda pământul ocupantului”. Trump a insistat însă că vor avea loc schimburi de teritorii.

„Vor fi niște schimburi, vor fi niște modificări de teritorii”, a declarat Trump, conform AFP.

Cu toate acestea, el a subliniat că nu va face un acord unilateral: „Nu eu voi face un acord, nu depinde de mine să fac un acord”.

Perspective pentru pacea Rusia-Ucraia

Rămâne incert dacă summitul Trump-Putin va aduce pacea mai aproape. Trei runde anterioare de negocieri între Rusia și Ucraina nu au dat rezultate.

Bombardamentele rusești au forțat milioane de oameni să-și părăsească casele și au distrus zone întinse din estul și sudul Ucrainei.

Trump a declarat că va ști destul de repede în timpul discuțiilor cu Putin dacă va fi posibil un acord. El a menționat că scopul său este de a-i aduce pe Putin și Zelenski împreună, cu sau fără prezența sa.

„În cele din urmă, îi voi pune pe cei doi într-o cameră, voi fi acolo sau nu voi fi acolo, și cred că se va rezolva”, a concluzionat Trump.

