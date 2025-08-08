„Există anumite semnale, poate o înghețare a conflictului. Nu vreau să spun sfârșitul războiului, ci o înghețare a conflictului… S-ar putea întâmpla mai curând decât mai târziu”, a declarat Tusk într-o conferință de presă.

Această declarație vine în contextul unor discuții cu privire la posibilitatea unei întrevederi între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, ca parte a eforturilor Washingtonului de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Există speranță pentru acest lucru. Astăzi este termenul-limită pentru ultimatum. Președintele Zelenski este foarte precaut, dar totuși optimist”, a subliniat Tusk.

În iulie, Trump a stabilit un termen-limită de 50 de zile pentru ca Putin să pună capăt ostilităților, în caz contrar riscând sancțiuni secundare de 100%. În cele din urmă, din cauza atacurilor aeriene rusești asupra civililor ucraineni, președintele american a scurtat termenul-limită până la 8 august.

Eforturile diplomatice au căpătat un nou elan săptămâna aceasta, după ce emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a fost primit miercuri la Kremlin de către Putin. Rușii și-au exprimat dorința pentru o întrevedere cu Trump, iar președintele american și-a dat acordul în acest sens, propunând inclusiv un summit trilateral care să-l includă și pe Zelenski.

În timp ce președintele ucrainean a semnalat că este pregătit pentru un summit trilateral, Putin a susținut că nu se opune în principiu, dar a cerut din nou să fie îndeplinite anumite „condiții”.

După discuția telefonică purtată vineri cu Tusk, Zelenski a anunțat că l-a informat pe prim-ministrul polonez despre conversațiile avute în cursul acestei săptămâni cu Trump și aliații europeni, printre care președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni.

„Ucraina, Polonia și alte națiuni europene au nevoie de fundații solide pentru securitatea și independența lor. O pace fiabilă este esențială pentru toți și sunt recunoscător pentru disponibilitatea de a ajuta pe această cale”, a transmis șeful statului ucrainean.

Volodimir Zelenski a subliniat în repetate rânduri că Europa trebuie să facă parte din procesul de pace, reiterând acest lucru după întrevederea dintre Witkoff și Putin.

