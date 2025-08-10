O posibilă întâlnire în trei

Potrivit NBC News, care citează un înalt oficial american și alte trei persoane la curent cu discuțiile interne, administrația Trump analizează dacă să-l invite pe Zelenski la summit. „Se discută”, a declarat una dintre surse, în timp ce un oficial de la Casa Albă a spus că participarea liderului ucrainean este „absolut posibilă”.

„Toată lumea speră foarte mult ca acest lucru să se întâmple”, a adăugat sursa oficială. Întrebat dacă a fost trimisă o invitație oficială, un alt oficial a explicat: „Președintele rămâne deschis unui summit trilateral cu ambii lideri. În acest moment, Casa Albă se concentrează pe planificarea întâlnirii bilaterale solicitate de președintele Putin.”

Trump promite un acord și vorbește despre „schimb de teritorii”

Înainte de confirmarea oficială a summitului, Trump a declarat reporterilor la Casa Albă că SUA sunt „foarte aproape de un acord” pentru a pune capăt conflictului. El a adăugat că acesta ar putea include „anumite schimburi de teritorii, spre binele ambelor părți”.

Asta deși Trump l-a amenințat de mai multe ori pe Putin cu sancțiuni severe, inclusiv împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei. Putin nu a dat importanță avertismentelor venite de la Casa Albă și a continuat atacurile în Ucraina, provocând tot mai multe voci să vorbească despre folosirea unei tehnici vechi a KGB de manipulare.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Zelenski: „Nu vom permite o a doua împărțire a Ucrainei”

Liderul ucrainean a avertizat că acceptarea ideii ca Rusia să păstreze teritoriile ocupate ar deschide calea unei noi invazii și că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului”.

Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. And we… pic.twitter.com/JFg0rIeLzP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

„Acum, Putin vrea să fie iertat pentru că a luat sudul regiunii noastre Herson, Zaporojie, întreg teritoriul regiunilor Luhansk și Donețk și Crimeea. Nu vom permite această a doua tentativă de a împărți Ucraina. Cunoscând Rusia, unde există o a doua, va exista și o a treia”, a spus Zelenski.

El a amintit că anexarea Crimeei în 2014 nu a împiedicat Rusia să ocupe și alte părți ale Ucrainei în actualul război.

Mesaj ferm din partea aliaților NATO

Mai multe capitale occidentale se tem că Donald Trump ar putea accepta propunerile lui Vladimir Putin fără a ține cont de poziția Kievului. Într-o declarație comună, premierul britanic Keir Starmer și liderii din Franța, Italia, Germania, Polonia, Finlanda, alături de președintele Comisiei Europene, au transmis că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără implicarea sa directă.

Recomandări Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”

„Ucraina are libertatea de a-și alege propriul destin. Negocieri cu sens pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților. Calea spre pace nu poate fi decisă fără Ucraina. Ne menținem angajamentul că granițele internaționale nu trebuie schimbate prin forță. Linia actuală a frontului ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”, au precizat liderii occidentali.

Zelenski: „Sfârșitul războiului trebuie să fie unul corect”

Președintele Volodimir Zelenski a transmis, cu doar câteva ore în urmă, că pacea în Ucraina trebuie obținută în condiții corecte și în beneficiul securității europene.

The end of the war must be fair, and I am grateful to everyone who stands with Ukraine and our people today for the sake of peace in Ukraine, which is defending the vital security interests of our European nations.



Ukraine values and fully supports the statement by President… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

„Sunt recunoscător tuturor celor care stau astăzi alături de Ucraina și de poporul nostru pentru pace”, a spus liderul de la Kiev. Zelenski a subliniat că Ucraina apreciază și sprijină pe deplin declarația comună a președintelui Emmanuel Macron, a premierului Giorgia Meloni, a cancelarului Friedrich Merz, a premierilor Donald Tusk și Keir Starmer, a președintelui Comisiei Europene Ursula von der Leyen și a președintelui Alexander Stubb privind pacea pentru Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE