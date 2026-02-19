Rezultatele loto din 19 februarie 2026:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 52,92 milioane de lei la Joker, la tragerea loto din 19 februarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 235.100 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 953.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52,92 milioane de lei (peste 10,38 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 822.600 de lei (peste 161.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 48.200 de lei.

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 din 12 februarie s-a câștigat marele premiu de categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, adică 4,5 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe site-ul amparcat.ro și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul fiind de 28 de lei. A fost primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproximativ 49 milioane de lei, adică 9,8 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

