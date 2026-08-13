UPDATE 11:20: MApN a transmis că ținta aeriană a pătruns pentru aproximativ două minute în spațiul aerian național, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina. La scurt timp s-au auzit explozii în spațiul aerian ucrainean. Alerta aeriană a încetat la ora 10.36.

Al doilea RO-ALERT transmis în câteva ore

Mesajul Ro Alert a fost transmis în jurul orei 09:14, iar perioada estimată pentru alertă a fost de aproximativ 90 de minute.

IGSU a transmis populației din nordul județului Tulcea o alertă extremă de informare privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Autoritățile le-au recomandat oamenilor să își păstreze calmul și să se protejeze în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

În cazul în care nu există un astfel de adăpost, recomandarea este ca oamenii să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Acesta este al doilea mesaj RO-ALERT transmis joi, 13 august, în județul Tulcea. Primul mesaj a fost transmis în jurul orei 01:30.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, după prima alertă, o persoană a apelat numărul unic 112 pentru a solicita informații suplimentare.

MApN: radarul a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei

Ministerul Apărării Naționale a transmis că sistemul românesc de supraveghere radar a identificat joi dimineață o țintă aeriană în apropierea frontierei cu Ucraina.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în dimineața de joi, 13 august, la ora 09.02, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 9.20 pentru monitorizarea situației.”, a transmis MApN.

Potrivit MApN, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației.

După notificarea primită de la structurile militare, IGSU a transmis mesajul RO-ALERT către populația din zona vizată.

Radarele Armatei Române au detectat, în noaptea de 12 spre 13 august, cinci ţinte aeriene în apropierea graniţei cu Ucraina, în zona localităţii Ismail, a informat anterior Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Amintim că o primă dronă de atac intrată în spațiul aerian al României a fost doborâtă în data de 24 iulie 2026 într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, județul Buzău, de un avion de vânătoare F-16 pilotat de un militar român.

În dimineața următoare, sâmbătă, 25 iulie 2026, a doua dronă care intrase ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de pilotul de F-16.

O a treia dronă, care intrase neautorizat în spațiul aerian al României, a fost doborâtă duminică, 26 iulie, de o aeronavă F-16 Fighting Falcon, din cadrul Forțelor Aeriene Române. Aceasta a fost distrusă în condiții de siguranță, la o distanță de 12 km nord-est de Sulina.