Pentru protejarea populaţiei din nordul judeţului Tulcea, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-Alert la ora 1.30, la trei minute după detecţia radar a ţintelor aeriene.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în noaptea de 12 spre 13 august, la ora 1.27, un grup de cinci ţinte aeriene în zona localităţii Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România”, precizează instituţia.

Pentru monitorizarea situaţiei, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol. Radarele au înregistrat pătrunderea unei ţinte aeriene pe teritoriul naţional, la aproximativ 2 kilometri sud de localitatea Pardina.

„Ţinta a evoluat aproximativ 10 minute în spaţiul aerian naţional, de-a lungul braţului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, la aproximativ 13 kilometri sud-vest de localitatea Chilia Veche. La scurt timp după ieşirea din spaţiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Alerta aeriană pentru nordul judeţului Tulcea a fost ridicată la ora 2.42, iar autorităţile române continuă să monitorizeze situaţia. Potrivit MApN, structurile aliate sunt informate în timp real despre astfel de evenimente.

Amintim că o primă dronă de atac intrată în spațiul aerian al României a fost doborâtă în data de 24 iulie 2026 într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, județul Buzău, de un avion de vânătoare F-16 pilotat de un militar român.

În dimineața următoare, sâmbătă, 25 iulie 2026, a doua dronă care intrase ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de pilotul de F-16.

O a treia dronă, care intrase neautorizat în spațiul aerian al României, a fost doborâtă duminică, 26 iulie, de o aeronavă F-16 Fighting Falcon, din cadrul Forțelor Aeriene Române. Aceasta a fost distrusă în condiții de siguranță, la o distanță de 12 km nord-est de Sulina.

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