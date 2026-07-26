Drona a fost distrusă deasupra Mării Negre

Duminică dimineață, la 10:13, un pilot român, aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 , a doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian al României, deasupra mării Negre.

„Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță, la o distanta de 12 km NE Sulina, în spatiul aerian național, deasupra apelor teritoriale”, potrivit MApN.

Nicușor Dan: „Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României”

Președintele Nicușor Dan i-a felicitat pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care și-au îndeplinit misiunile.

Președintele României a mai susținut că drona doborâtă vineri, în Padina, județul Buzău, este de tip Shahed, în timp ce investigațiile pentru celelalte două drone distruse în România sunt în curs de desfășurare.

„Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului consideră că este „inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene”.

„Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a conchis președintele Dan.

Radu Miruță: Drona a fost distrusă în 5 minute

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a precizat, duminică, că drona a fost doborâtă la 5 minute după intrarea în spațiul nostru aerian. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive.

„Astăzi (26 iulie n.r.), la ora 10:13, o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României. Drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian românesc, înainte de a pătrunde în România. A intrat în țară la 10:08 deasupra apelor teritoriale, la verticala 25km SE de Sulina, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României”, a precizat Radu Miruță.

Generalul Gheorghiță Vlad spune că misiunea a fost îndeplinită cu „profesionalism și responsabilitate”

Și generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a mulțumit piloților și militarilor români pentru modul în care își îndeplinesc misiunea.

„Este a treia dronă doborâtă în ultimele trei zile. Pentru noi, fiecare astfel de misiune are un singur obiectiv: siguranța cetățenilor României. Le mulțumesc piloților și tuturor militarilor implicați pentru modul în care își îndeplinesc misiunea, cu profesionalism și responsabilitate”, a spus acesta.

50 de situații în care au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României

MApN a transmis, pe 26 iulie, că de la începutul războiului din Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. În 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, iar în 50 de situații au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României.

De asemenea, doar în anul 2026 au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. MApN mai precizeaz că, în acest an, de 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită, iar în 18 situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național.

De la 1 ianuarie și până la 26 iulie 2026, au fost 16 situații în care au fost identificate fragmente de drone/drone pe teritoriul României.

Au fost trei situații în care dronele care au pătruns neautorizat în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima dintre ele a avut loc pe 24 iulie, în localitatea Padina din județul Buzău, a doua pe 25 iulie, în Delta Dunării, la aproximativ 10 km de localitatea Sfântu Gheorghe, din județul Tulcea, iar ultima duminică, 26 iulie, în zona Sulina-Chilia.