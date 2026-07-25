A doua dronă doborâtă de o aeronavă F-16 pe teritoriul României

Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Drona a fost doborâtă în Delta Dunării, la 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a precizat sâmbătă, 25 iulie, președintele Nicușor Dan, pe Facebook.

MApN a transmis că două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare.

Drona a fost doborâtă deasupra unei zone nepopulate din proximitatea frontierei cu Ucraina.

Drona a fost doborâtă la 12 minute de la intrarea în spațiul aerian românesc

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a precizat că drona a fost observată de radarele MApN intrând ilegal în spațiul aerian românesc la ora 08:22. Ea a fost doborâtă 12 minute mai târziu, într-o zonă nelocuită.

„Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc”, a precizat Radu Miruță.

Echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări.

„Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei”, a mai transmis MApN.

Ambele drone au fost distruse de același pilot român

Amintim că prima dronă a fost doborâtă vineri, 24 iulie, într-o zonă nelocuită din Padina, județul Buzău, de un pilot român care se afla la manșa unui avion de vânătoare F-16. Ulterior, la o zi distanță, a fost neutralizată o nouă dronă, de această dată la 10 km de Sfântul Gheorghe, din județul Tulcea.

MApN a transmis că ambele drone care au intrat în spațiul aerian românesc au fost doborâte de același pilot român.

„În această dimineață, la 08:22, același pilot român, aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, ajutat de același coleg, a doborât o a doua dronă intrată în spațiul aerian al României. Drona a fost doborâtă deasupra unei zone nepopulate din proximitatea frontierei cu Ucraina”, a mai transmis MApN.

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