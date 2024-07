Zborul plecase de la Riad și a aterizat la Peshavar, în nordul Pakistanului. În momentul aterizării, o roată a luat foc. Pasagerii și personalul aeronavei au fost evacuați pe toboganul gonflabil de urgență.

Fire broke out on the front landing gear of a Saudia plane in Pakistan, prompting passengers to evacuate using slides https://t.co/Ep8EPPuSDa pic.twitter.com/wiFZEGWYEi