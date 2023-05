În plin subiect al palmierilor puși pe podul de la Anghel Saligny și în centrul Capitalei, cei din urmă scoși de Primăria Generală, Robert Negoiță a acuzat „mâini criminale” care îi sabotează munca.

Concret, miercuri, 17 mai 2023, edilul Ssectorului 3 s-a filmat pe strada Nicolae Teclu, unde copacii de pe aliniamentul stradal erau „stropiți” cu o substanță albă.

„Nu avem doar vești bune. Am plantat acest aliniament de copaci pe strada Nicolae Teclu, uitați cât sunt de frumoși, am primit un telefon că un om rău sau mai mulți oameni răi, ticăloși, au pus soluție… Nu știu ce fel de soluție, că am luat acum mostre și trebuie să ducem la laborator”, a spus Negoiță la ora 9 dimineață.

El a anunțat că s-a făcut plângere la Poliție și a acuzat un sabotaj: persoane care fac rău copacilor din sector, mulți copaci „mari” fiind uscați.

„Suspectăm că mâini criminale nu au altă treabă decât să distrugă munca noastră. Să facă rău copacilor. Am văzut în oraș neobișnuit de mulți copaci mari, sănătoși. Peste noapte, acum, la primăvară, au murit. Specialiștii ne-au spus că e ceva în neregulă”, a adăugat primarul.

„Doamne-ajută să-i prindem pe acești ticăloși, care, iată, n-au altă treabă decât să facă astfel de crime. E o plantă, e vie, avem nevoie de oxigenul pe care ei ni-l dau (sic). Cât de multă răutate să fie pe lumea asta să ajungi să faci așa ceva?”, a completat edilul.

O firmă dăduse cu îngrășământ

A revenit după două ore în comentariile aceluiași video. El și-a liniștit urmăritorii și le-a transmis că nu există motive de îngrijorare.

Motivul: substanța era îngrășământ. Cei care îl puseseră? O firmă din vecinătate.

„Administratorii unei firme ce are sediul acolo au dat cu un îngrășământ, ni l-au arătat, iar poliția a verificat și se confirmă ceea ce au spus, deci nu este vorba de o substanță nocivă”, a scris Negoiță.

În final, edilul a rugat oamenii care vor să ajute să „nu acționeze fără a ne anunța sau cere voie să se implice”.

A rămas fără carnet

În ultima săptămână, Robert Negoiță a fost în centrul atenției în mai multe rânduri.

La sfârșitul săptămânii trecute, a plantat palmieri pe podul care va face legătura între București și Autostrada A2 în satul ilfovean Cățelu. Apoi, tot într-un live, a anunțat plantarea altor palmieri în centrul Bucureștiului, chiar în Piața Unirii.

Aceștia au fost scoși luni, 15 mai, de către angajații Primăriei Municipiului București. Chiar primarul general Nicușor Dan a venit la fața locului pentru a da explicații.

Negoiță a revenit și a anunțat că pomii vor fi mutați, laolaltă cu alte câteva sute de palmieri, în Hala Laminor.

Pe 18 mai, Consiliul Local al Sectorului 3 va vota, pentru a treia ședință la rând, dacă dă sau nu alte 10 milioane de euro pentru modernizarea halei Laminor, cea care ar urma să conțină și zona denumită de Negoiță „grădină botanică”.

Până acum, în ea s-au investit 80 de milioane de euro, circa 400 milioane de lei.

