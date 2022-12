„Parlamentul European se opune cu fermitate corupţiei. Nu putem comenta nicio investigaţie în curs de desfășurare, cu excepția faptului că am cooperat şi vom coopera pe deplin cu toate autorităţile și de aplicare a legii relevante”, a transmis Roberta Metsola sâmbătă, într-un mesaj publicat pe Twitter.

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.



At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.



We’ll do all we can to assist the course of justice.