Garaj de 3,4 metri înălțime, lângă o trecere de pietoni pentru copii

Potrivit publicației Daily Mail, Daniel Toma, 41 de ani, a construit un garaj metalic de culoare verde închis, cu porți electrice și garduri înalte, lângă casa sa din Borehamwood, Hertfordshire. Construcția are aproximativ 3,4 metri înălțime și peste 7 metri lățime și se află chiar lângă o trecere de pietoni din apropierea unei școli primare. Vecinii spun că structura le blochează vederea și le afectează viața de zi cu zi.

Peter Loughlin, 74 de ani, care locuiește în zonă de 30 de ani, a declarat pentru Daily Mail: „Este o rușine absolută. Ar trebui să-i fie rușine de el însuși. Mi-a distrus priveliștea. Îmi distruge viața”.

Bărbatul se teme că valoarea casei sale, estimată la 350.000 de lire, ar putea scădea din cauza construcției.

O altă vecină, Bermet Amanaeva, 40 de ani, a spus că a fost „îngrozită” când a apărut garajul: „E un coșmar. Trebuie să mă uit la el în fiecare zi. E urât. În plus, când intră cu mașina, trece peste o trecere de pietoni. E periculos”, a declarat ea pentru Daily Mail.

Consiliul local a cerut demolarea. Inspectoratul a confirmat decizia

Consiliul local din Hertsmere a respins cererea de autorizare depusă ulterior de proprietar și a emis un ordin de demolare. Daniel Toma a contestat decizia.

Inspectoratul de Planificare din Marea Britanie a analizat cazul și a confirmat hotărârea autorităților locale, potrivit Metro. În decizie se arată că dimensiunea și designul garajului nu sunt potrivite pentru o casă de familie și că impactul asupra zonei este prea mare.

Potrivit publicației Metro, în Hertfordshire, un garaj sau un șopron nu are nevoie de autorizație dacă este cu un singur nivel, are maximum 4 metri înălțime și nu ocupă mai mult de 50% din terenul din jurul casei. Dacă este mai mare, la mai puțin de doi metri de limita proprietății sau amplasat în fața casei, încalcă regulile.

Proprietarul spune că are nevoie de spațiu pentru ambulanțele sale

Daniel Toma lucrează în domeniul transportului medical privat iar firma sa transportă pacienți cu probleme de sănătate mintală, tineri vulnerabili și persoane care trebuie să ajungă la instanță.

El susține că are nevoie de garaj pentru a adăposti ambulanțele și că nu vede nicio problemă cu construcția amplasată în spatele casei sale și care se ridică vizibil peste gardurile și locuințele din jur.

Un alt vecin a declarat pentru Daily Mail că situația durează de luni bune: „A apărut de nicăieri. Toți ne opunem. Dacă tuturor li s-ar permite să facă asta, cum ar arăta străzile?”, a spus el.

