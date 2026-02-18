Mai mulți români sunt acuzați de furt în SUA

Un grup de crimă organizată din România, acuzat de înșelătorii în King County, SUA, a fost prins în flagrant. Poliția a recuperat bijuterii furate, inclusiv un colier sentimental al unui bărbat de 71 de ani, relatează portalul de știri Fox13seattle.com.

Cum au reușit românii să fure bijuteriile prin metoda „binecuvântarea”

Investigațiile au arătat că suspecții abordau oameni în parcările centrelor comerciale, pretinzând că vor să îi binecuvânteze, dar încercând să le sustragă bijuteriile. Într-un exemplu de la Tukwila, o femeie de 66 de ani a relatat că două femei au încercat să îi smulgă un inel în timp ce o îmbrățișau.

„Nu le cunoșteam, m-au speriat”, a declarat aceasta. Grupul, format din patru români, folosea tehnici ingenioase pentru a păcăli victimele.

Poliția spune că unul dintre bărbați conducea mașina în care grupul se deplasa între locații. La un Walmart din Renton, o femeie a abordat un bărbat de 71 de ani. Acesta din urmă a povestit cum femeia i-a furat colierul, o bijuterie foarte importantă pentru el.

„Ea părea jalnică, avea doar trei dinți în gură. Mi-a spus că vrea să mă binecuvânteze. În timp ce îmi punea un alt colier în jurul gâtului, mi l-a furat pe al meu”, a spus victima.

Cei patru români au fost prinși de polițiști și reținuți pentru furt

Detectivii au observat furtul și au oprit vehiculul suspecților. În mașină a fost găsit colierul furat al lui Foreman.

„Singurul lucru important pentru mine era să recuperez inelul fratelui meu”, a spus el. Potrivit portalului american de știri, procurorii din King County au depus acuzații de furt calificat împotriva a trei persoane din grup.

Femeia, de asemenea acuzată, nu s-a prezentat la tribunal, iar un mandat de arestare a fost emis pe numele ei. În cadrul audierii, doi dintre membrii grupului au pledat „nevinovați”.

Avocatul unuia dintre ei a cerut eliberarea fără cauțiune, susținând că acesta lucrează în construcții și nu prezintă risc de fugă. Judecătorul a menținut cauțiunea la 100.000 de dolari, invocând lipsa unei adrese verificate și că grupul a vizat în mod special comunitățile de imigranți, inclusiv cele asiatice și hispanice.

Un alt grup de hoți români a fost prins în zonă

Legătura cu alte cazuri: Detectivii au asociat grupul cu un cuplu român arestat în Bellevue pentru un jaf din Lynnwood, la H-Mart, în decembrie 2025.

Cei doi sunt acuzați că au încercat să fure ceasul unui bărbat asiatic și au rănit soția acestuia, care a suferit o fractură de vertebră. Poliția a descoperit 80.000 de dolari în numerar în geanta femeii. Bărbatul rămâne în închisoare, cu o cauțiune de 200.000 de dolari, în timp ce femeia a fost eliberată pe cauțiune.

La finalul anului trecut, au fost prinși mai mulți hoți români care au speriat Canada. Aceștia au furat milioane în bunuri și produse din magazine. Toți erau membri ai aceleiași familii sau prieteni apropiați.

