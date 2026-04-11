Muncitorii lucrau fără contract pentru o firmă inactivă

Cei doi bărbați s-au prăbușit în gol aproximativ 25 de metri, de la etajul 10, unde lucrau la fațada unui apartament din Palermo, și au murit pe loc. Primele date din anchetă arată că amândoi munceau fără contract, potrivit publicației Palermo Today.

Investigațiile inițiale au arătat că românul Tiberiu Mihai Daniliuc și colegul său tunisian Najahi Jaleleddine activau fără un contract legal pentru firma Ediltec Costruzioni din Palermo, o companie care, conform documentelor administrative, nu mai era activă din 2016.

La fața locului au intervenit pompierii, echipaje medicale și poliția. Din păcate, pentru cei doi muncitori nu s-a mai putut face nimic, fiind declarați decedați.

Aceștia se aflau în nacela macaralei, folosită pentru lucrări sub balcoanele unui apartament situat la etajul al zecelea al clădirii, când al doilea braț al utilajului a cedat. De asemenea, nacela și brațul macaralei au străpuns copertina unui magazin de anvelope, aflat la baza imobilului.

Momentul prăbușirii

Vineri, în jurul orei 11.20, brațul macaralei montate pe remorca unui camion s-a îndoit, provocând prăbușirea acestuia și a platformei pe care se aflau lucrătorii. Un zgomot asurzitor a răsunat în întregul cartier, iar impactul cu o copertină a vulcanizării a rănit grav un alt muncitor, care a supraviețuit în mod miraculos, relatează Palermo Today.

Cei doi muncitori și-au pierdut viața pe loc. „Erau aproape îmbrățișați», a declarat pentru AGI (agenție de presă din Italia n.r.) un martor care a observat trupurile neînsuflețite.

Un pensionar care locuiește în zonă și care a lucrat toată viața cu macarale a declarat: „Probabil nu aveau hamuri de siguranță. Macaraua s-ar fi putut dezechilibra, așa cum pare să arate poziția ușor înclinată a camionului. Pe vehiculele noi există un sistem automat de blocare în caz de dezechilibru, dar nu știu dacă a fost cazul aici”.

Procuratura din Palermo a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și pentru a identifica eventualele responsabilități.

