Tragedia s-a produs la scurt timp după începerea programului

Un cumplit accident de muncă s-a produs la primele ore ale dimineții de joi, 5 februarie, într-o fabrică din localitatea Cambiago, provincia Milano, Italia, acolo unde un muncitor român și-a pierdut viața la doar 57 de ani. Dinu Florin Craiu, stabilit la Treviglio cu familia, a murit după ce a fost strivit de o placă metalică în timp ce folosea un utilaj industrial.

Conform publicației Corriere della Sera, nenorocirea a avut loc cu puțin înainte de ora 8 dimineața, la compania Prismag, o firmă siderurgică specializată în echiparea vehiculelor industriale. Primele date arată că Florin manevra un utilaj când o placă metalică s-a desprins și a căzut peste el. În urma accidentului, un alt muncitor, în vârstă de 54 de ani, a fost rănit la un braț, însă fără a suferi leziuni grave.

Intubat în stare critică, a murit la spital

La fața locului au intervenit carabinierii din cadrul secției Gorgonzola, inspectorii ATS, precum și pompierii, care au reușit să-l elibereze pe bărbat de sub placa metalică. Personalul medical a încercat să-l resusciteze la fața locului, însă muncitorul își pierduse deja cunoștința.

Dinu Florin Craiu a fost transportat de urgență la Policlinica din Zingonia, intubat și în stare critică, însă a decedat la scurt timp după sosirea la spital.

Așteptat acasă pentru aniversarea fetiței sale, care împlinea 12 ani

În locuința familiei, situată pe strada Isonzo nr. 6 din Treviglio, Dinu Florin Craiu era așteptat pentru a sărbători ziua de naștere a fiicei sale, care împlinea 12 ani.

În locul unei zile de sărbătoare, familia a primit vestea tragediei.

Soția sa, Anca Ugrutan, este devastată de durere. „Când am auzit soneria și i-am văzut pe carabinieri la ușă, am înțeles imediat că se întâmplase ceva grav. Era ora 14.30. Soțul meu murise de la ora 9, dar nimeni nu mă anunțase mai devreme”, spune femeia printre lacrimi.

Mărturia fratelui geamăn

La spital, soția lui Florin a fost însoțită de o vecină și de fratele geamăn al victimei, Lucian Craiu.

„Suntem gemeni. Eu l-am adus în Italia. De 24 de ani locuia la Treviglio. Era absolvent de studii superioare, dar s-a adaptat să facă orice muncă pentru a-și întreține familia”, mărturisește Lucian.

El a mai spus că fratele său lucra de aproximativ trei ani la aceeași firmă și că îl simțea adesea îngrijorat. „Am fost împreună cu Anca să-i ridicăm lucrurile personale, să-i golim dulapul. Din ce am înțeles, mâine fabrica va fi deschisă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Sperăm să se afle ce s-a întâmplat și de ce a murit fratele meu”.

Lucian Craiu a declarat că îi va reveni sarcina dificilă de a-i da vestea mamei lor: „Are 80 de ani. Nu știu cum o să fac. În decembrie a fost internată în spital”.

Familia își dorește ca trupul neînsuflețit al lui Dinu Florin Craiu să fie repatriat în România, localitatea de origine fiind situată în apropiere de Cluj-Napoca, însă costurile ridicate pun probleme.

„Era un om bun”

Moartea muncitorului român i-a îndurerat și pe vecini. „Era un om bun”, a spus Ioan Gadja. „L-am văzut chiar în dimineața aceea. Ne-am întâlnit când ieșeam din casă să mergem la muncă”.

„Era o persoană retrasă și liniștită. Nu bea, nu fuma. Singura lui pasiune era sportul, îi plăcea să meargă la sală. În curte este bicicleta lui nouă, ne-a arătat-o sâmbătă, abia aștepta să o folosească”, a adăugat Teodor Hojda.

Sindicatul UIL Milano și Lombardia a reacționat, atrăgând atenția că românul este „încă o victimă” într-o regiune care, de la începutul anului, a înregistrat deja șase decese la locul de muncă. Reprezentanții sindicatului denunță repetarea unor tipare „cu o regularitate îngrijorătoare”, precum striviri, căderi de la înălțime, lipsa sau utilizarea incorectă a echipamentelor de protecție, proceduri neadecvate și o organizare a muncii care nu pune prevenția pe primul loc.

Români morți pe șantiere din Italia

Mai multe accidente tragice au implicat muncitori români pe șantiere din Italia. În iunie anul trecut, un alt muncitor român, de 26 de ani, a murit după ce frânghia de care era prins pe un șantier s-a rupt. Colegul său a încercat în zadar să-l salveze.

O lună mai târziu, Ioan Leonte, în vârstă de 50 de ani și tatăl a doi copii, a murit pe șantierul liniei feroviare de mare viteză Verona-Vicenza, în timp ce efectua operațiuni de întreținere.

Iar moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul român îngropat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti din Roma, a declanșat un val de proteste în Peninsulă. Bărbatul de 66 de ani și-a pierdut viața în urma prăbușirii parțiale a turnului, o clădire medievală aflată în centrul istoric al capitalei italiene.

La 1 ianuarie 2024, în Italia erau înregistrați 1,73 de milioane de cetățeni români, arată raportul CNEL privind imigrația din 2025. Românii sunt concentrați în special în nordul și centrul Peninsulei, acolo unde există mai multe locuri de muncă și infrastructură mai dezvoltată.

