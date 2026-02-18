Românca a fost nevoită să treacă printr-o ușă secretă ca să meargă în apartamentul rezervat

Tânăra româncă a mers în Paris alături de prietenul ei și au ales să se cazeze într-un apartament rezervat online. Așa cum povestește chiar ea, Mădă fost bucuroasă că a primit toate detaliile de la proprietar printr-un mesaj.

„Am ajuns în minunatul Paris și acum să vă arăt minunata mea cazare. Eu m-am bucurat foarte mult că mi-au trimis mesaj cu instructțiunile și cum să intru în apartament și în scara blocului, dar nu mi-au spus că o să intru în Harry Potter și camera secretelor. (…) Introducem un cod să intrăm în scară, Este foarte frumoasă scara, arhitectură veche”, a explicat ea.

Românca intră în bloc, prezintă recepția imobilului din Paris, iar mai apoi le arată internauților unde sunt liftul și scara. Totuși, le mărturisește că ei nu vor urca pe acolo pentru că accesul în apartamentul lor se face prin camera secretelor.

„Spune că la etajul doi voi găsi apartamentul meu și în mod normal am lua-o pe aici (n.r. prin holul principal de la parterul imobilului), dar ce credeți? Hai să vă arăt unde e cazarea mea, te-ai fi gândit vreodată că tu trebuie să intri pe aici”, spune tânăra în videoclip, în timp ce arată și deschide o ușă „secretă”, vopsită ca peretele și camuflată în modelul acestuia.

Ce a găsit românca în blocul în care trebuia să se cazeze în Paris

Odată ce trece de „ușa secretelor”, tânăra începe să urce scările spre apartament și se plânge de mirosul de mucegai de pe scară. După primul etaj, femeia și partenerul ei spun că au găsit o scară și mai șubredă.

„Intri apoi pe această ușă mai mică și urci în castelul prințesei. Pute îngrozitor, renovează acum și miroase a mucegai. E ceva foarte șubred și pe jos, de îți e și frică să nu cadă pe tine. Mai avem apoi încă o scară mai șubredă ca prima. Aici mai avem un cod pentru acces la etaj și trebuie să deschidem o ușă foarte grea”, a mai explicat tânăra turistă.

Cum artă camera pe care au închiriat-o românii pentru vacanța în Paris

Tinerii au filmat și camera în care s-au cazat în Paris. Românca spune că întreaga încăpere este mică precum „o cutie de chibrituri”.

„O cămăruță, aici toate sunt ca niște cutii de chibrituri. Avem priveliște la nimic, practic te uiși și vezi alte apartamente. Avem minunata baie și în partea aceasta ai dușul”, a explicat turista, în timp ce se plimbă prin cameră.

Experiența româncei în Paris amintește de momentul în care un american a fost îngrozit când s-a cazat într-un apartament din București, din Centrul Vechi.

Ce sunt apartamentele haussmanniene din Paris și cum au apărut

Apartamentele de tip haussmannian sunt unele dintre cele mai cunoscute locuințe din Paris. Ele poartă numele baronului Georges-Eugène Haussmann, omul care a coordonat marea transformare a orașului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în timpul împăratului Napoleon al III-lea. Atunci, multe cartiere vechi au fost demolate, iar în locul lor au apărut bulevarde largi și clădiri elegante, cu fațade aliniate și balcoane lungi din fier forjat.

Clădirile haussmanniene au fost gândite după reguli clare. De obicei, au între 5 și 7 etaje, cu magazine la parter, un etaj nobil la primul sau al doilea nivel – unde locuiau familiile bogate – și etaje superioare pentru alte categorii sociale. Cu cât urcai mai sus, cu atât apartamentele erau mai mici și mai simple.

În același timp, existau spații separate pentru personalul casnic. Multe locuințe aveau o scară de serviciu și o intrare separată pentru servitori, astfel încât aceștia să poată intra și ieși fără să treacă prin zona principală a casei. La ultimul etaj se aflau adesea camerele mici destinate personalului, cunoscute și sub numele de „chambres de bonne”.

Camerele mici pentru personal sunt închiriate astăzi în scopuri turistice

Astăzi, multe dintre aceste apartamente au fost renovate. Camerele mici de la mansardă, care în trecut erau folosite de personal, sunt transformate în garsoniere sau studiouri. În Paris, astfel de spații sunt adesea închiriate pe termen lung sau în regim turistic, pentru că sunt mai accesibile ca preț și se află în zone centrale.

