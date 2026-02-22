Îmbarcați, apoi trimiși la hotel

Pasagerii cursei Ryanair FR 9256, pe ruta La Valletta – București, susțin că au trecut prin ore de incertitudine și oboseală, după ce zborul programat pentru sâmbătă seară a fost afectat de condițiile meteorologice.

Potrivit unui mesaj transmis redacției Libertatea, oamenii au fost îmbarcați în aeronavă la ora 19:10, conform programului, iar după ocuparea completă a locurilor, pilotul a anunțat că nu se poate ateriza la București din cauza vremii nefavorabile.

După anunț, au urmat momente de panică și nemulțumire în rândul pasagerilor.

„Angajații aeroportului din Malta au organizat transport și cazare la un hotel”, spune Emma.

Totuși, autocarul trimis pentru transfer nu a fost suficient pentru toți pasagerii, astfel că o parte dintre aceștia au apelat la taxiuri pentru a ajunge la hotel. Pasagerii au fost informați că avionul va decola la ora 7:10, iar autocarul urma să îi preia de la hotel la ora 5:00.

La ora 5:00, pasagerii s-au prezentat la recepția hotelului, însă au fost anunțați de recepționeri că zborul a fost reprogramat pentru ora 12:50, iar autocarul va veni la 10:30.

„Ryanair nu a transmis mesaje, nu a comunicat nimic”

Autocarul a sosit la ora anunțată și i-a transportat la aeroport, însă acolo pasagerii au aflat că plecarea este programată pentru ora 15:25.

„Cu toate acestea, aeroportul din București nu afișează pe panoul de sosiri acest zbor. În acest moment, toți pasagerii sunt foarte obositi și nemulțumiți. Ryanair nu a transmis mesaje, nu a comunicat nimic. Tot ajutorul a venit doar de la angajații aeroportului din Malta”, a mai scris Emma în mesajul transmis redacției Libertatea.

Sâmbătă dimineață, Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că nu au fost anulate curse, dar că întârzierile sunt posibile din cauza vizibilității reduse. „Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol”, a transmis CNAB.

Vineri, Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o avertizare meteo care anunța un nou episod de iarnă cu ninsori puternice și un nou strat de zăpadă de până la 20 de centimetri, dar și temperaturi negative ce vor atinge chiar și -12 grade Celsius.

Potrivit ANM, avertizarea meteo, care a fost valabilă până azi, la ora 10:00, a vizat precipitații, în general, moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și vreme rece.

