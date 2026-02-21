Deși nu au fost anulate curse, întârzierile sunt posibile din cauza vizibilității reduse și a operațiunilor de degivrare.

„Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol”, transmite compania.

CNAB precizează că întârzierile pot apărea din cauza procedurilor de degivrare a aeronavelor, care au loc după ce pasagerii sunt îmbarcați.

În ciuda condițiilor meteo, siguranța operațională este asigurată prin intervenția constantă a celor 58 de utilaje de deszăpezire, utilizate pe cele două aeroporturi din București pentru curățarea pistelor, platformelor și căilor de rulare.

Potrivit companiei, echipele de intervenție lucrează nonstop, iar în ultimele zile au deszăpezit o suprafață de 1,7 milioane de metri pătrați din zonele operaționale ale aeroporturilor.

„În această perioadă, am transportat o cantitate record de peste 130 de mii de tone de zăpadă, pentru a asigura desfășurarea zborurilor în absolută siguranță pentru pasageri”, au declarat reprezentanții CNAB.

Compania Aeroporturi București recomandă pasagerilor să ajungă la timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene pentru informații actualizate despre zborurile lor.

„Recomandăm pasagerilor să își ia toate măsurile pentru a se prezenta la timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informații referitoare la propriile zboruri”, este mesajul transmis de CNAB.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o avertizare meteo care anunță un nou episod de iarnă cu ninsori puternice și un nou strat de zăpadă de până la 20 de centimetri, dar și temperaturi negative ce vor atinge chiar și -12 grade Celsius.

Potrivit ANM, avertizarea meteo este valabilă între 20 februarie, ora 10:00 și 22 februarie, ora 10:00. Aceasta vizează precipitații, în general, moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și vreme rece.

Miercuri, zăpada a dat peste cap și trenurile, și avioanele din România, astfel că au fost întârzieri de sute de minute și zboruri anulate.

