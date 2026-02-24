Ajutorul oferit de România Ucrainei în cei patru ani de război cu Rusia

România se situează în zona de mijloc a sprijinului pentru Ucraina

România a oferit Ucrainei un sprijin de 1,5 miliarde de euro între februarie 2022 și iunie 2025, reprezentând 0,6% din PIB-ul din 2021, potrivit unui raport al Consiliului Fiscal.

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 13 februarie, la Europa FM, că ajutorul financiar oferit de România Ucrainei în 2025 s-a ridicat la aproximativ 50 de milioane de euro, sumă alocată printr-o alocare bugetară la NATO.

În clasamentul european al ajutorului acordat Ucrainei, România se situează în zona de mijloc, alături de Italia, Spania și Cehia, care au contribuit cu același procent din PIB (0,6%). În topul generozității raportate la PIB se află Danemarca (3,3%), Estonia (3,2%) și Lituania (2,5%). Totuși, statele mai mari, precum Germania și Franța, au contribuit proporțional mai mult (1% și, respectiv, 0,8% din PIB).

Sprijinul militar oferit de România Kievului râmâne clasificat

România a oferit Ucrainei echipamente militare, inclusiv un sistem Patriot, însă detaliile sunt clasificate. „Vom vedea împreună cu premierul şi cu preşedintele în ce măsură şi ce putem declasifica din asta, pentru că, practic, noi spunem şi cu ce ne-am golit depozitele şi asta nu e neapărat cel mai bun lucru să-l faci public”, explica atunci fostul ministru al Apărării Moșteanu.

România a donat sistemul Patriot către Ucraina în toamna lui 2024, la cererea lui Joe Biden. Foto: Profimedia

Cum a afectat bugetul României ajutorul acordat Ucrainei

Ajutorul României pentru Ucraina reprezintă aproximativ 0,2% din PIB pe an, o sumă similară cu bugetul alocat culturii și sportului în 2024. În ciuda dezinformărilor apărute pe rețelele sociale, care susțin că ajutorul pentru Ucraina și Republica Moldova ar fi responsabil pentru deficitul bugetar record, Consiliul Fiscal precizează că aceste cheltuieli au un impact nesemnificativ asupra deficitului.

Potrivit Consiliului Fiscal, deficitul bugetar al României, ajuns la 7,65% din PIB în 2025, a fost cauzat de majorările de salarii din sistemul public, indexarea pensiilor și compensările din sectorul energetic.

„Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari. Acesta este un fals. Atunci când am alocat sume de sprijin anul trecut, de exemplu, dacă ne aducem aminte, la final de an, am dat comunicat de presă. (…) Cred că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe România l-a acordat Ucrainei pe acest program de susţinere financiară”, a afirmat Bolojan.

România a devenit casă pentru peste 200.000 de cetățeni ucraineni care au fugit din calea războiului. Sursa foto: Eurostat.

Câți ucraineni se află în România sub protecție temporară și ce drepturi au în 2026

Pe 31 decembrie 2025, 4,35 de milioane de cetățeni care au fugit din Ucraina beneficiau de statut de protecție temporară în Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat. Față de sfârșitul lunii noiembrie 2025, numărul acestora a crescut cu 24.675, iar printre țările cu cele mai mari creșteri se află și România.

Germania găzduia cel mai mare număr de beneficiari de protecție temporară (1.250.620 de persoane, 28,7% din totalul UE), urmată de Polonia (969.240, 22,3%) și Cehia (393.055, 9%). În România, numărul total al cetățeni ucraineni aflați sub protecție temporară este de 201.865.

Protecția temporară este o măsură excepțională. Aceasta are scopul de a oferi protecție imediată și temporară în cazul unui aflux masiv sau iminent de persoane strămutate din țări terțe, care nu se pot întoarce în țara lor de origine.

Jucarii pentru copiii refugiatilor ucraineni, Foto: DGASMB

Câți copiii ucraineni se află în România și ce sprijin financiar primesc

La începutul anului 2024, aproximativ 38.000 de copii ucraineni erau înregistrați ca beneficiari de protecție temporară și integrați în sistemul educațional din România. Aceștia beneficiază de sprijin și alocații similare cu copiii români.

Între timp, numărul acestora a scăzut, deoarece tot mulți ucraineni au plecat mai departe în Occident.

Ajutorul acordat de Occident Ucrainei

Aliații occidentali ai Ucrainei au deblocat peste 400 de miliarde de dolari în ajutor financiar, militar și umanitar de la începutul invaziei ruse, potrivit institutului german Kiel.

SUA reprezintă entitatea statală cu cea mai mare contribuție, care se ridică la 114 miliarde de euro, dar este depășită de contribuțiile cumulate ale UE și statelor membre UE, care se ridică la 132 de miliarde de euro.

Deocamdată, Ucraina alocă cea mai mare parte a acestor fonduri efortului de război și menținerii economiei sale pe linia de plutire.

În decembrie, Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027 – cea mai mare parte fiind destinată apărării sale –, dar Ungaria, al cărei lider Viktor Orban este apropiat de Kremlin, a amenințat că îl va bloca.

Ucraina, o barieră vitală între România și Rusia

Ucraina joacă un rol crucial în securitatea regională, fiind o barieră împotriva agresiunii rusești la granița estică a României. Oficialii români și europeni consideră că ajutorul acordat Ucrainei nu este doar un act de solidaritate, ci o investiție strategică pentru protejarea intereselor economice și de securitate ale României și ale Uniunii Europene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE