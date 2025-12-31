Consolidarea securității regionale

Într-o postare pe rețeaua X, oficialul român a precizat că alocarea pentru PURL se face cu respectarea plafonului bugetar pentru anul 2025.

Romania Joins the PURL Mechanism to Support Ukraines Defense.



The Government of Romania has adopted a decision to join the states contributing to the United States 🇺🇸proposal regarding the “Priority Acquisition List for Ukraines Defense” (PURL), with a contribution of EUR 50… — Toiu Oana (@oana_toiu) December 30, 2025

„Contribuția României la PURL va sprijini realizarea unei păci durabile în Ucraina, prin consolidarea capacităților Ucrainei. Participarea României la mecanismul PURL condus de SUA contribuie direct la consolidarea securității regionale și este pe deplin în concordanță cu angajamentele României în cadrul NATO și cu Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii”, a transmis Oana Țoiu.

De asemenea, aceasta a precizat: „Prin eforturile președintelui Trump, ale liderilor europeni și ale președintelui Zelenski, dialogul recent din Statele Unite a generat un nou impuls către realizarea unei păci juste și durabile. România contribuie la dialogul diplomatic european și aliat și la eforturile comune menite să genereze garanții de securitate semnificative atât pentru Ucraina, cât și pentru regiune”.

Aliații europeni din NATO promit să cumpere mai multe arme pentru sprijinirea Ucrainei

Alți zece aliați europeni ai NATO au semnat pe 16 octombrie, la Bruxelles, în Belgia, schema Listei de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL), în cadrul unei reuniuni a miniștrilor apărării ai alianței, ca parte a unui efort comun de a compensa deficitul recent de aprovizionare militară a Kievului, relatează Euronews.

Acordul prevede ca statele europene să achiziționeze arme produse în SUA, care vor fi ulterior transferate Ucrainei. Conform Institutului Kiel din Germania, care monitorizează sprijinul militar și financiar pentru Kiev, ajutorul occidental a scăzut cu 43% în lunile iulie și august comparativ cu prima jumătate a anului.

În 2025, armata Ucrainei a beneficiat semnificativ de sprijinul militar occidental, în special pentru apărarea antiaeriană. Specialiștii militari au evidențiat câteva dintre cele mai eficiente arme furnizate de țările occidentale, menționând în mod deosebit sistemul american de rachete Patriot.

Serghei Berezuțki, analist militar și specialist în tehnică blindată, a explicat pentru site-ul ucrainean NV.ua că sistemul de apărare aeriană Patriot a devenit un element esențial în combaterea rachetelor balistice ale inamicului.









